Trident Z Royal Series - G.Skillova brza i kičasta memorija

G.Skill je poznati proizvođač računalne memorije u svijetu. Ovih dana je predstavio svoju najnoviju, i ujedno najkičastiju liniju računalne memorije – Trident Z Royal.

Kako možete vidjeti na priloženim fotografijama ovdje se radi o memorijskim modulima s hladnjakom od zlata ili srebra. Kako se nalazimo na kraju 2018. godine, i kako je do sada RGB zauzeo gotovo sve računalne komponente tako ga ni Trident Z Royal linija nije uspjela zaobići.

Da bi kič bio na nivou do samog kraja, G.Skill je RGB osvjetljenje postavio ispod kristalnih svjetlosnih šipki koje svojim dizajnom imitiraju dragulje kakve možemo naći na kraljevskim krunama. Otud i naziv linije – Royal.

Inače osvjetljenjem će se upravljati pomoću posebnog softvera kojeg će se moći preuzeti s internetskih stranica proizvođača, jednom kada memorija stigne na tržište.

Što se samih specifikacija tiče, Trident Z Royal memorija temelji se na 8 GB i 16 GB DDR4 memorijskim modulima i bit će ju moguće nabaviti u dvokanalnim i četverokanalnim kitovima do kapaciteta 64 GB. Brzine memorijskih modula kreću se od 3.400 MHz do 4.600 MHz, a radni napon od 1,35 V do 1,5 V.

Detaljne specifikacije možete proučiti u priloženoj tablici. Trident Z Royal memorija na tržište bi trebala stići tijekom prosinca 2018. godine po za sada još uvijek nepoznatim cijenama. No, kada se uzmu u obzir specifikacije i materijali od kojih je izrađena te luksuzno pakiranje - za očekivati je visoke cijene.