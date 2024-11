Apple objavio finaliste App Store nagrada za 2024. godinu, pa izazvao kritike

Ovogodišnja netom objavljena lista odmah je izazvala rasprave i kritike zbog očitog zaobilaženja utjecajnih AI aplikacija. Apple je za 2024. godinu odlučio favorizirati tradicionalnije iOS aplikacije te je izostavio vodeće AI aplikacije s liste finalista. Popularne aplikacije poput ChatGPT-a, Anthropicovog Claudea, Microsoft Copilota te aplikacije za stvaranje AI fotografija i videa nisu nominirane za iPhone aplikaciju godine. Ovo je posebno zanimljivo s obzirom na to da je ChatGPT Appleov partner u poboljšanju Siri asistenta.

Unatoč značajnim inovacijama ChatGPT-a tijekom 2024. godine, uključujući napredni glasovni način rada i web pretraživanje koje konkurira Googleu, aplikacija nije dobila službeno priznanje od Appleovog uredničkog tima App Storea. Važno je napomenuti da je ChatGPT postao najbrže rastuća potrošačka aplikacija u povijesti, dosegnuvši 100 milijuna korisnika početkom 2023. godine, zaključio je Techcrunch.

I Apple i Google su prošle godine izbjegli nominirati ChatGPT za ukupnog pobjednika, dok je Google ove godine proglasio aplikaciju za planiranje zabava Partiful svojom aplikacijom godine.

Nominirane aplikacije

U kategoriji iPhone aplikacija, Kino se ističe svojom sposobnošću pretvaranja svakodnevnih trenutaka u kinematografska remek-djela. Runna donosi personalizirane planove treninga za trkače, dok Tripsy revolucionira način na koji putnici organiziraju svoja putovanja.

U kategoriji igara prisutni su noviteti poput AFK Journey, koji stvara očaravajuće fantastične svjetove, te The WereCleaner koji spaja humor i kreativnost. Zenless Zone Zero privlači igrače svojom dinamičnom radnjom i bogatim narativom.

iPad kategorija donosi sljedeće finaliste: Bluey: Let's Play osvojio je priznanje svojim obiteljskim sadržajem, dok Moises koristi umjetnu inteligenciju za unapređenje glazbene prakse. Procreate Dreams omogućuje korisnicima stvaranje animiranih priča na potpuno nov način.

Među iPad igrama, Assassin's Creed Mirage nastavlja tradiciju pripovijedanja kroz akcijsku avanturu. Disney Speedstorm unosi uzbuđenje utrka, a Squad Busters stvara balansirano natjecateljsko okruženje.

Apple Arcade kategorija predstavlja Balatro+, Outlanders 2 i Sonic Dream Team kao najbolje predstavnike gaming platforme.

Za MacOS platformu u izbor su ušli Adobe Lightroom, OmniFocus 4 i Shapr3D.

Apple Watch aplikacije LookUp, Lumy i Watch to 5K prednjače u aplikacijama za nosivu tehnologiju. Nova kategorija Apple Vision Pro predstavlja JigSpace, NBA i What If...? An Immersive Story kao pionire prostornog računarstva.

Pobjednici će biti objavljeni u nadolazećim tjednima.