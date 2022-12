Googleov godišnji izbor najboljih mobilnih aplikacija ne odudara previše od Appleovog

Nekoliko dana nakon što je to učinio Apple, i Google je odao priznanje najboljim mobilnim aplikacijama koje se mogu preuzeti na njihovoj platformi. Nagrade Best of 2022 za trgovinu aplikacija Google Play odlaze autorima aplikacija koji su se ove godine posebno istaknuli odvažnim idejama i kreativnošću. Ove godine prvi puta je u ovaj izbor Google uvrstio i aplikacije izrađene za Chromebook, a kao i do sada, nagrađeni su i autori aplikacija za sve druge vrste uređaja – od mobitela do pametnih satova.

Istaknuti radovi za 2022. godinu odražavaju tržišne trendove i ono što je korisnicima trenutačno najvažnije. Tako se među njima mogu naći igre koje omogućavaju odvajanje od stvarnog svijeta i uranjanje u neki novi svijet, kao i aplikacije koje pomažu živjeti "u trenutku".

Naj igre i aplikacije

Općenito najboljom mobilnom aplikacijom, dostupnom ove godine na Google Playu, tako je proglašena aplikacija Dream by WOMBO. Ona služi za razbibrigu uz vrlo popularnu i viralnu aktivnost posljednjih mjeseci – stvaranje crteža i ilustracija iz teksta, uz pomoć umjetne inteligencije.

Najboljom je igrom proglašen EA-ov Apex Legends Mobile, igra koja se tijekom 2022. godine redovito nalazila među 10 najpopularnijih igara Googleove trgovine. Ista igra je, podsjetimo, nedavno bila proglašena najboljom i na iOS-u.

Kad je riječ o izboru samih korisnika, tu se kao najbolja aplikacija izdvojila neobična društvena mreža BeReal, koju je također Apple ove godine nagradio kao iznimnu, autentičnu i kreativnu. Najbolja igra po odabiru korisnika je, začudo – Apex Legends Mobile.

Ostale kategorije

Google je odao priznanje i najboljim aplikacijama u manjim kategorijama. Tako je za najzabavniju aplikaciju proglašen PetStar, aplikacija kojom možete animirati fotografiju svojeg ljubimca. Za osobni razvoj najbolji je trener za disanje Breathwrk, od svakodnevnih korisnih aplikacija izdvojen je Plant Parent, vodič za uzgoj biljaka.

Najboljom aplikacijom za nosive uređaje proglašen je digitalni planer Todoist, za tablete je tu kurator sadržaja Pocket, a u novoj kategoriji, titulom najbolje aplikacije za Chromebook ovjenčan je digitalni glazbeni studio BandLab.

Popis svih najboljih aplikacija i linkove za njihovo preuzimanje možete pronaći ovdje.