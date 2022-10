LaqoPrevent digitalnog osiguranja LAQO može mjeriti i ugljični otisak vozila

U dvije godine od lansiranja, digitalno osiguranje Croatije, LAQO, po zarađenoj premiji zauzima vodeće mjesto na digitalnom osiguravateljnom tržištu u Hrvatskoj. Web stranice mu je posjetilo 2,8 milijuna korisnika, više od 630.000 puta pokrenut je izračun cijene osiguranja, a 70 posto korisnika ima LAQO aplikaciju. Od lansiranja do danas, 75 posto prijavljenih šteta riješeno je potpuno digitalno, dok je najbrže obrađena i isplaćena šteta riješena u svega 17 sati. U programu prevencije LaqoPrevent, koji klijente potiče na sigurniju vožnju, podijeljeno je više od 1.500 nagrada.

Praćenje emisija CO 2

Drugu godišnjicu ulaska na tržište LAQO obilježava još jednom inovacijom unutar aplikacije i programa LaqoPrevent: svi korisnici moći će pratiti emisije CO 2 svojeg vozila i načina vožnje. Korisnici mogu pratiti emisiju CO 2 za svaku vožnju, te će imati uvid i u trendove u prethodnih godinu dana. Do kraja listopada bit će dostupna nova verzija LAQO aplikacije koja će sadržavati i novu funkcionalnost.

Ekonomičnijom vožnjom moguće je smanjiti svoj ugljični otisak i na taj način pozitivno utjecati na nepovoljne statistike koje pokazuju da prosječno osobno vozilo u Hrvatskoj godišnje emitira oko 3 tone CO 2 . Prema izvješću Europske agencije za okoliš upravo je sektor prometa odgovoran za četvrtinu ukupnih emisija CO 2 u Europskoj uniji, a 71,7 posto odlazi na cestovni promet. Prosječna stopa popunjenosti je 1,6 ljudi po automobilu u Europi pa dijeljenje automobila i ekonomičnija vožnja direktno mogu utjecati na smanjenje CO 2 .

"U samo dvije godine LAQO ostvaruje najveću digitalnu osigurateljnu premiju te povećava sigurnost u prometu, a sada će doprinositi i očuvanju okoliša. Za nas je digitalno ujedno i održivo, i znamo da u tim vrijednostima dijelimo stavove mnogih naših korisnika koji imaju razvijenu svijest o svom ugljičnom otisku i žele ga smanjiti promjenama svakodnevnih navika. Kad smo lansirali LAQO obećali smo da je to tek početak naše priče i zadovoljstvo nam je ovakvim inovacijama sa svrhom ispunjavati to naše obećanje", ističe Ana Zovko, direktorica sektora za digitalni razvoj Croatia osiguranja.