Tinder i Spotify olakšavaju pronalazak partnera prema glazbenom ukusu

U svijetu gdje se ljubav sve češće pronalazi online, glazbeni ukus može štošta toga reći o potencijalnom partneru. Iz tog je razloga Tinder uveo značajku Music Mode, koja omogućuje korisnicima ove popularne dating aplikacije da poslušaju „himnu“ osobe koja im se sviđa, prije nego što odluče u kojem će smjeru swipeati.

Riječ je, naime, o značajki integriranoj sa Spotifyem, koja zapravo proširuje korisnost opcije za dodavanje osobne „himne“ na profil. Korisnici će Music Mode moći pronaći u nedavno dodanoj Explore kartici, što znači da im uvijek ostaje na izbor hoće li preslušavati pjesme koje su ostali odabrali ili će pak to u potpunosti preskočiti.

„Sada s Music Modeom, naši korisnici mogu doživjeti taj osjećaj kada ste na zabavi i otkrijete da netko drugi voli iste pjesme kao i vi. Nevjerojatno je kako dodavanje glazbe kao još jednog elementa otkrića podiže cijelo iskustvo na Tinderu“, rekao je Tinderov potpredsjednik za inovacije proizvoda, Kyle Miller.

Budući da se Tinder u službenoj objavi na blogu pohvalio i činjenicom da je čak 40 posto korisnika Generacije Z dodalo svoju „himnu“ na dating profil, valja istaknuti i one najčešće birane pjesme - Way 2 Sexy, Heat Waves, Kiss Me More, good 4 u i The Spins.