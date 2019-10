Twitter sprema Lights out i za Android

Twitter osim za desktop operacijske sustave ima i svoju mobilnu inačicu za sve relevantnije mobilne platforme (čitaj iOS i Android). No to ne znači da svaka od njih ima i iste mogućnosti, nije rijetkost da neka opcija stigne ranije na neku od platformi, a na neku kasnije.

Primjerice „Lights out“ opciju su najprije dobili korisnici iOS uređaja, još u ožujku 2019. godine., dok ista još nije spremna za Android. Podsjetimo, riječ je o opciji koja umjesto tamne (tamnoplave točnije) teme, koristi pravu crnu boju.

Osim što je nekim korisnicima vizualno ljepša, Lights out ima i s tehničke strane prednosti u odnosu na tamnoplavu temu. Primjerice, na uređajima s OLED zaslonima Twitter će uz uključen Lights out trošiti manje baterije, jer su crni pikseli ugašeni, a ne obojani – manje potrošača, manja potrošnja baterije te u konačnici duža autonomija uređaja.

No, čini se kako Android korisnici neće morati još dugo čekati kako bi i oni svoj Twitter prebacili u pravi dark mode. Naime, najnovija alpha inačica aplikacije (8.19.0-alpha.03) za Android sadrži spomenutu opciju, što znači kako bi u skorije vrijeme trebala postati dio i stabilne inačice.

Lights out za Android smješten je unutar menija Display and sound, a koji se nalazi unutar menija Settings and Privacy. nakon uključenja Dark modea, potrebno je i posebno uključiti Light out opciju (Dark mode appearance).

Zamjena stabilne inačice s nestabilnom ne znači da će biti dostupna i Lights out opcija, ako ju Twitter nije omogućio i sa serverske strane. No neki su korisnici uspjeli doći do Light outa brisanjem cachea aplikacije nakon instalacije alpha inačice.