Apple već 'srezao' proizvodnju iPhonea 14 Plus

Iako je Apple mislio da će iPhone 14 Plus biti 'hit' među korisnicima koji žele veći mobitel, čini se da to ipak nije slučaj

iPhone 14 Plus predstavljen je u rujnu kao 6,7-inčna inačica običnog iPhonea, namijenjena onima koji žele veći mobitel, a ne žele platiti cijenu Pro modela. No, čini se da se Apple ipak precijenio, pa je već primoran smanjiti proizvodnju.

Naime, kako prenosi The Information, izvori iz lanca opskrbe kažu da je Apple kontaktirao najmanje jednog partnera kako bi odmah zaustavio proizvodnju iPhonea 14 Plus te je također kontaktirao dva dobavljača komponenti kako bi smanjio proizvodnju čak do 90 posto.

S druge strane, navodi se da je jedan dobavljač dobio upute da poveća proizvodnju komponenti za iPhone 14 Pro i 14 Pro Max modele, koji se očito prodaju mnogo bolje nego Plus. Apple još nije dao službeni komentar na ove navode.

Prema cijenama u jednoj popularnoj domaćoj trgovini za Appleove proizvode, za početnu inačicu iPhonea 14 potrebno je izdvojiti 8.429 kuna, dok početni iPhone 14 Plus košta 9.709 kuna, a ne donosi ništa drugačije osim – veće dijagonale zaslona. Stoga, nije teško zaključiti zašto iPhone 14 Plus ipak nije toliko popularan među korisnicima.