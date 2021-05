Cat S42 H + i Cat B40 novi standard u antimikrobskoj zaštiti telefona

CAT je osim po svojim radnim strojevima poznat i po robusnim telefonima. Zbog specifičnog dizajna i materijala od kojih su načinjeni nerijetko uspijevaju izdržati sve ono što mnogi drugi ne mogu. Primjerice, bez problema podnose veću količinu prašine, vodu, padove s većih visina i drugo. Sada je CAT s novim S42 H + i B40 modelima ponovno podigao ljestvicu prema gore – ovog puta u pitanju je novi standard u higijeni uređaja.

Telefoni S42 H + i B40 dolaze sa poboljšanom antimikrobnom zaštitom za koju proizvođač navodi kako je trajni dio uređaja, a ne feature koji će se s vremenom izgubiti ili kojemu će s vremenom oslabiti djelovanje. Naime, antimikrobska zaštita naziva Biomaster, iza koje stoji proizvođač Addmaster, ugrađena je u kućište uređaja tijekom proizvodnog procesa, a sastoji se od antimikrobskog aditiva s tehnologijom srebrnih iona.

Zaštita je testirana prema međunarodnoj formi ISO 22196 te je dokazano kako to aktivno antimikrobsko srestvo sprječava replikaciju stranica bakterija za preko 80% u roku od 15 minuta i 99,9% u roku od 24 sata. Dodatno, budući da su i ovi telefoni poput ostalih iz CAT-ove serije otporni na vodu prema IP68 i IP69 standardima, iste je moguće prema potrebi i dodatno dezinficirati pod mlazom vode ili potapanjem u toplu sapunicu bez bojazni da bi moglo doći do njihovog oštećenja. CAT je odradio i dodatna, ekstremnija, testiranja u kojima su korišteni izbjeljivači (čak 3.000 puta), a uređaji su korišteni i u okolini s različitim kemijskim smjesama (razne sanitarije).

Higijena je u svakom trenutku važna, a u ovo doba pandemije i više. WHO je odavno prepoznao mobilne telefone kao potencijalnog prijenosnika bakterija i virusa, gdje bi ih svaka interakcija mogla prenijeti na vaše lice ili kožu. Prema studiji objavljenoj u akademskom medicinskom časopisu Germs 2017. preko 17.000 bakterija pronađeno je na mobitelima te je mobitel u džepu 10 puta prljaviji od WC školjke.

Hygiene Plus specifikacije za Cat S42 H + i Cat B40

Potpuno vodonepropustan i potopljiv – može se čistiti sapunima i dezinficijensima

Otporan na izbjeljivanje - Test brisanja pomoću 3000 ciklusa

Otporan na kemikalije - Test alkoholne abrazije sa 100 ciklusa, Kemijska osjetljivost u stvarnom svijetu, prihvatljiv za dezinfekciju

Nije potrebna dodatna maskica

Otporan na pijesak, prašinu i prljavštinu - IP68 i IP69

Vojni standardi, MIL-SPEC 810H ekstremne temperature preživljavanja, vibracije i padovi

Ispitan pad na čelik do 1,8 m na čelik s višestrukim padovima na svaku stranu i kut

Vodootporan: Cat S42 H + do 1,5 m u trajanju od 35 minuta, B40 do 1,2 m u trajanju od 35 minuta

CAT S42 H+ (Hygiene Plus Innovation) temelji se na MediaTekovom čipsetu Helio A20 MT 6761D, ima 3 GB radne memorije i 32 GB interne memorije. Opremljen je s 5,5-inčnim zaslonom HD+ rezolucije koji je prilagođen za vanjsku uporabu pa ga se može koristiti u rukavicama i s mokrim prstima. Dodatno, zaštićen je od oštećenja pomoću Gorilla Glass 5 stakla. Kao i svaki moderan telefon CAT S42 H+ ima i kamere – dvije, sa svake strane uređaja po jednu. Glavna kamera ima razlučivost od 13 MP, a prednja, takozvana selfie kamera od 5 MP.

Kapacitet baterije je 4.200 mAh. Na kućištu se nalazi dodatna tipka koju je moguće programirati prema vlastitoj želji. Može tako služiti za pokretanje kamere ili svjetiljke ili pak za pokretanje PTT (Push to Talk) ili SOS aplikacija. Pokreće ga Android 10 platforma i osigurana su sigurnosna ažuriranja kroz tri godine. Ove jeseni dobit će i nadogradnju na Android 11.

CAT B40 za razliku od gore opisanog modela ne spada u domenu pametnih telefona, već feature telefona. Opremljen je s 2,4-inčnim QVGA zaslonom, Unisoc T117 procesorom, podrškom za microSD kartice (do 32 GB) te Proprietary OS-om.

Ima samo jednu kameru od 2 MP, ali i snažniju svjetiljku od 100+ lumena. Podržava Bluetooth 5.0 i VoLTE tehnologije. Zbog manjih dimenzija i energetski ne zahtjevnog hardvera kapacitet baterije je manji - 1.800 mAh, ali dostatan za do 30 dana u stanju pripravnosti ili za do 11 sati razgovora sa samom jednim punjenjem baterije. Dodatan plus za ovaj telefon predstavlja i mogućnost rada na temperaturama od -25°C do 55°C.

Na našem tržištu telefoni CAT S42 H + i B40 bit će dostupni u zadnjem kvartalu ove godine, kada će biti poznata i cijena.