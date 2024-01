Europska premijera Redmi Note 13 serije, uz početni popust

Iako je Xiamijeva serija Redmi Note 13 nedavno predstavljena na globalnoj razini, svoju europsku premijeru doživjela je danas u Rumunjskoj, u Bukureštu, a s europskim predstavljanjem objavljene su i cijene za naše tržište, za pet novih modela, te posebna ponuda, koja traje do kraja siječnja.

Tako će na promotivnoj akciji, koja traje do 31.1., cijena modela Redmi Note 13 Pro+5G biti snižena s 479 na 419 eura, Redmi Note 13 Pro će biti snižen s 349 na 299 eura, a Redmi Note 13 će s 259 eura na 219 eura. Detaljnije o ponudi možete saznati na adresi https://xiaomi.com.hr/redminote13/.

Redmi Note 13 Pro+ 5G dolazi u ponoćno crnoj i aurora ljubičastoj boji, s dvije varijante memorije/pohrane: 8+256 GB po 479 eura i 12+512 GB po 529 eura. Ostali modeli na našem tržištu, barem zasad, dostupni su samo u memorijskoj konfiguraciji 8+256 GB:

Redmi Note 13 Pro 5G za 399 eura (nudi se u ponoćno crnoj, oceansko plavoj i aurora ljubičastoj boji)

Redmi Note 13 Pro za 349 eura (nudi se u ponoćno crnoj, ljubičastoj boji lavande i šumsko zelenoj boji)

Redmi Note 13 5G za 299 eura (dolazi u grafitno crnoj, oceansko plavoj i arktičko bijeloj boji)

Redmi Note 13 za 259 eura (dolazi u ponoćno crnoj, menta zelenoj, ledeno plavoj i oceanskoj boji zalaska sunca).

U slučaju da ste propustili vijesti o karakteristikama novih modela - Xiaomi se usredotočio na nadogradnju kamera, ekrana i procesora, uz poboljšanje dizajna. Tako su Pro modeli serije Redmi Note 13 (dakle, Note 13 Pro+ 5G, 5G i Pro) opremljeni 200-megapikselnim kamerama s optičkom stabilizacijom slike te omogućavaju 2x/4x zumiranje, kako navodi Xiaomi, bez gubitaka. Senzor u Pro modelima veličine je 1/1,4", što je relativno veliko za mobitele, a uređaji su opremljeni poboljšanom obradom slike, što bi trebalo omogućiti visoku kvalitetu fotografija u kompleksnim uvjetima i uvjetima slabog osvjetljenja.

Pro modeli (Redmi Note 13 Pro+ 5G, Pro 5G i Pro) imaju 200-megapikselne glavne kamere

Dodatni doprinos kvaliteti pod slabim svjetlom daje otvor blende od f/1,65, te korištenje tehnologije Tetra2, koja podrazumijeva napredno kombiniranje fotoelemenata (spajanje 16 piksela u jedan) da bi se uhvatilo više svjetla kad je to potrebno (pri slabom svjetlu), odnosno korištenje individualnih piksela pri jakom ambijentalnom svjetlu, kako bi se u takvim uvjetima uhvatila maksimalna količina detalja. Objektiv sa sedam plastičnih leća s ALD (Atomic Layer Deposition) tehnikom nanošenja premaza smanjuje flareove i ghosting.

Osnovni modeli, Redmi Note 5G i Redmi Note 13, također su opremljeni visokorezolucijskom glavnom kamerom, no ipak nešto niže rezolucije nego Pro modeli - 108 megapiksela. I oni, prema Xiaomijevim riječima, imaju zum bez gubitaka, koji kod njih iznosi 3x.

Note 13 5G i Note 13 imaju glavne kamere sa "samo" 108 megapiksela

Uz glavnu kameru od 200 ili 108 megapiksela, ovisno radi li se o Pro ili osnovnom modelu, svi modeli opremljeni su i 8-megapikselnom ultraširokom kamerom, 2-megapikselnom makro i 16-megapikselnom prednjom (selfie) kamerom. Svih pet novih modela podržava Xiaomi Imaging Engine, koji podrazumijeva komputacijsku fotografiju sljedeće generacije i moćnu obradu slika.

Pogled odozgo - 3,5-milimetarski audiokonektor nema samo najjači, ali i na vodu najotporniji model, Note 13 Pro+ 5G

Što se tiče ekrana, dva najjača modela (Pro+ 5G i Pro 5G) opremljena su 1.5K (2.712x1.220) CrystalRes AMOLED ekranom vršne svjetline od 1.800 nita, a ostali modeli imaju FHD+ (2.400x1.080) AMOLED ekrane.

Ekrani svih modela dijagonale su 6,67 inča, osvježavaju se pri 120 Hz te su zaštićeni Gorilla Glassom (Gorilla Glass Victusom kod dva najjača modela, Gorilla Glassom 5 kod ostalih). Najjači model (Pro+ 5G) ima zaštitu od prašine i vlage u skladu s normom IP68, a ostali IP54.

Svi osim najjačeg imaju 3,5-milimetarski audiokonektor, koji je s najjačeg možebitno izostao baš zbog vodootpornosti.

Sprijeda ove je mobitele praktički nemoguće razlikovati - ovdje su raspoređeni od najjačeg do najslabijeg modela

Što se tiče procesora, to je vrlo šaroliko - svaki model ima drugačiji procesor. Tako je Note 13 Pro+ 5G opremeljen MediaTekovim Dimensity 7200-Ultra takta do 2,8 GHz, a Note 13 Pro 5G Snapdragonom 7s Gen 2, takta do 2,4 GHz. Oba procesora proizvedena su 4-nanometarskim procesom, dok su procesori slabijih modela proizvedeni 6-nanometarskim procesorom. Svi procesori imaju 8 jezgri. Note 13 Pro ima MediaTek Helio G99-Ultra takta do 2,2 GHz, Note 13 5G ima MediaTek Dimensity 6080 takta do 2,4 GHz, a Note 13 Snapdragon 685, takta do 2,8 GHz.

Najjači model (Pro+ 5G) podržava punjenje baterije od 5.000 mAh snagom od 120 W (do 100% napuni se za 19 minuta), Pro 5G i Pro bateriju sličnog ili istog kapaciteta pune snagom 67 W (do 100% napuni se za 45 minuta), dok dva osnovna modela pune snagom od 33 W. Sa svim modelima punjač odgovarajuće snage dolazi u paketu.

Xiaomi je ostvario i suradnju s Red Bullom, vezanu uz novu seriju mobitela, a za tu suradnju kažu ovo:

Kako bi obilježio dolazak nove serije Redmi Note 13 na međunarodna tržišta, Xiaomi se pridružuje „Red Bull Can You Make It?“ kao globalni partner kroz obnavljanjem suradnje s Red Bullom i pozicioniranjem popularne nove Redmi Note serije kao sastavnog dijela kampanje.

Redmi Note 13 serija postaje glavni alat koji omogućuje studentima iz 61 zemlje da sudjeluju u avanturi svog života diljem Europe i da dovrše izazove, snime sadržaj i dijele iskustva u stvarnom vremenu tijekom putovanja.

Kroz ovo partnerstvo, „Red Bull Can You Make It“ besprijekorno je usklađen s duhom inovacije i uzbuđenja koje Xiaomi namjerava prenijeti s novom serijom proizvoda. Posjetite www.redbullcanyoumakeit.com za više detalja i ostanite s nama na kanalima Xiaomi društvenih medija za nova ažuriranja!

Ostali noviteti

Uz nove mobitele, predstavljeni su i novi smartwatch, Redmi Watch 4, te dva modela novih slušalica, Redmi Buds 5 Pro i Redmi Buds 5. Redmi Watch 4 opremljen je kvadratičastim AMOLED ekranom veličine 1,97 inča (4 centimetra), što ga čini Redmi smartwatchem s najvećim ekranom dosad, što omogućuje opsežniji i čitljiviji prikaz informacija. Okvir sata izrađen je od aluminijske legure, a satom se može upravljati i krunicom izrađenom od nehrđajućeg čelika. Također je opremljen novim mehanizmom za brzu izmjenu remena.

Redmi Watch 4

Opremljen je i nadograđenim četverokanalnim PPG senzorom za poboljšanu točnost mjerenja broja otkucaja srca i praćenje kisika u krvi. Što se tiče sportskih aktivnosti, Watch 4 korisniku nudi izbor između više od 150 sportskih načina rada, što uključuje i šest automatski prepoznatih aktivnosti. Podržani su razgovori preko Bluetootha. Dostupan je sa srebrno sivim ili opsidijansko crnim okvirom, uz odgovarajući remen (ili se može odabrati remen u pastelno ljubičastoj, tamnoj boji cijana ili menta zelenoj boji). Cijena sata kreće od 109 eura.

Redmi Buds 5 Pro

Napredniji model slušalica, Redmi Buds Pro 5, podržava LDAC, napredni Bluetooth audiokodek, te ima podršku za aktivno poništavanje buke (ANC), kojom se može suzbiti do 52 dB ambijentalnog šuma. Nude se tri načina rada ANC-a, prilagodljivi AI način rada, te tri dodatna transparentna načina rada koja će korisniku omogućiti ugodnije iskustvo slušanja u različitim situacijama. Korisnik može odabrati između pet profila za EQ. Baterije u samim slušalicama omogućuju 10 sati kontinuiranog slušanja, odnosno do 38 sati kad se koriste s prijenosnim kućištem. Slušalice dolaze u ponoćno crnoj, mjesečno bijeloj i aurora ljubičastoj boji, s cijenom koja kreće od 79 eura.

Redmi Buds 5

Osnovni model slušalica, Redmi Buds 5, podržava ANC s također tri načina rada, kojim može suzbiti do 46 dB ambijentalne buke, a i tu su tri transparentna načina rada, kojima korisnik bira čega želi više, a čega manje čuti. I ove slušalice omogućavaju do 10 sati kontinuiranog slušanja, a kad im se pridoda kutijica za prenošenje, to se penje na 40 sati rada. Dolaze u crnoj, bijeloj i nebesko plavoj boji, a cijena im kreće od 49 eura.

Oba modela slušalica podržavaju Xiaomijevu Earbuds aplikaciju za smartfon. Tom aplikacijom ostvaruju se dodatne mogućnosti, kao što su korisnički prilagođeno smanjivanje buke, inteligentno smanjivanje buke koje se prilagođava okolini, prilagođavanje EQ-a, ugrađeni imerzivni zvuk.