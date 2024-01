Xiaomi Redmi Note 13 Pro i Pro+ postavljaju se kao novi best buy uređaji srednjeg ranga

SPECIFIKACIJE - Redmi Note 13 Pro 5G Ekran 6,67” AMOLED (1.220 x 2.712, 20:9, ~446 PPI), 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM/128 GB - 8 GB RAM/256 GB Stražnje kamere 200 MP (f/1.7, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2)

+ 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.100 mAh (neizmjenjiva) / 67 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.2 x 74.2 x 8 mm / 187 g Operacijski sustav MIUI 14, Android 13 (HyperOS ready) Datum predstavljanja 15. siječnja 2024.

SPECIFIKACIJE - Redmi Note 13 Pro+ 5G Ekran 6,67” AMOLED (1.220 x 2.712, 20:9, ~446 PPI), 120 Hz Čip MediaTek Dimensity 7200 Ultra (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM/256 GB - 12 GB RAM/256 GB Stražnje kamere 200 MP (f/1.7, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2)

+ 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 120 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.4 x 74.2 x 8.9 mm / 199 g Operacijski sustav MIUI 14, Android 13 (HyperOS ready) Datum predstavljanja 15. siječnja 2024.

Tri mjeseca nakon predstavljanja u Kini, Xiaomijeva nova serije mobitela Redmi Note 13 stigla je i na globalno tržište. Kao što je to i inače slučaj kod Redmija, modela ima podosta i svaki od njih ima neke ključne razlike. Konkretnije, na globalno tržište stiže pet modela - Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Vizualnih razlika između modela nema mnogo, ali se zato Pro inačice dobrano razlikuju po specifikacijama u usporedbi s običnim Redmi Note 13 5G modelom kojeg smo već imali priliku obraditi unutar naše rubrike Predstavljanja. Redmi Note 13 Pro 5G i 13 Pro+ 5G dolaze sa 6,67-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 1.220 x 2.712, frekvencije osvježavanja od 120 Hz te vršne svjetline od 1.800 nita. Jednog i drugog od puknuća i ogrebotina štiti Corningov Gorilla Glass Victus, a imaju i podršku za Dolby Vision.

Što se tiče SoC-a, Redmi Note 13 Pro 5G koristi Qualcommov Snapdragon 7s Gen 2 uparen na našem tržištu s do 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, dok Plus inačica ima MediaTekov Dimensity 7200 Ultra i ide u konfiguraciji do 12 GB RAM-a i 256 GB memorije. Oba SoC-a napravljena su na 4-nanometarskom proizvodnom procesu, ali Dimensity 7200 Ultra ima brži CPU i nudi bolje performanse u gamingu, što treba imati na umu ako vam je to od važnosti.

Iako možda vizualno nije podjednak, sustav kamera u potpunosti je isti na oba modela – 200-megapikselni glavni senzor s OIS-om, 8-megapikselni ultraširoki te makro senzor od 2 MP. I jedan i drugi tako podržavaju snimanje u 4K rezoluciji pri 30 sličica po sekundi s gyro EIS-om, dok s prednje strane u zaslonu imaju 16-megapikselnu kameru koja će poslužiti za autoportrete, video konferencije i slično.

Redmi Note 13 Pro 5G ima bateriju kapaciteta 5.100 mAh i podržava 67-vatno žično punjenje koji ju do 100 posto napuni za deklariranih 44 minute, dok Plus verzija ima bateriju s nešto manje kapaciteta, 5.000 mAh, ali zato podržava znatno brže 120-vatno punjenje. Kao što to i inače biva, korisnici mogu izabrati nove Redmije u nekoliko različitih boja.

Cijene trenutno nisu poznate za naše tržište, ali se početni Redmi Note 13 Pro 5G na njemačkom Amazonu može kupiti za 390 eura, a Redmi Note 13 Pro+ 5G za 449 eura.