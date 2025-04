Europski korisnici Galaxyja S24 konačno dobivaju One UI 7

Samsung je započeo s distribucijom stabilne nadogradnje One UI-a 7 za seriju Galaxy S24 u Europi. Nadogradnja je već dostupna za preuzimanje i instalaciju u Njemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a ubrzo bi trebala stići i za hrvatske korisnike.

Novo ažuriranje dolazi u verziji S9x8BXXU4BYCG i uključuje sigurnosnu zakrpu za travanj 2025, a „teško je“ preko 5 GB. No, takva veličina ni nije toliko čudna kada se u obzir uzme da One UI 7 donosi opsežan popis promjena, izuzev značajke Now Brief koja je i dalje ekskluzivna za seriju Galaxy S25.

Inače, Samsung je nedavno otkrio konačni raspored s datumima izlaska One UI-a 7 za sve podržane uređaje. Ažuriranje će se postupno uvoditi do lipnja, a distribucija će se odvijati u fazama, po skupini uređaja.

