Donosimo opsežnu listu Samsungovih mobitela koji će dobiti One UI 7

Samsung još nije otkrio kada će velika većina njihovih mobitela dobiti One UI 7 temeljen na Androidu 15, ali je poznato da je sljedeća na redu serija Galaxy S24

S predstavljanjem serije Galaxy S25, Samsung je službeno predstavio i stabilnu verziju One UI-a 7, novog mobilnog sučelja koje se temelji na Androidu 15. Iako južnokorejska tvrtka nije otkrila kada će ostali njihovi modeli dobiti stabilni One UI 7, odlučili smo napraviti opsežnu listu Samsungovih mobitela koji će ga u bližoj ili daljoj budućnosti dobiti.

Serija Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Serija Galaxy Z

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Serija Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Serija Galaxy M

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Serija Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Nova verzija One UI-a donosi poboljšane alate za pomoć pri pisanju, uključujući AI funkcije koje mogu sažeti tekst, provjeriti pravopis i gramatiku te formatirati bilješke u pregledne stavke. Osim toga, jedna od korisnih AI značajki omogućuje transkripciju poziva, slično rješenjima koja se već koriste na Googleovim Pixel uređajima.

Dizajn One UI-a 7 sada je jednostavniji i pregledniji, a ključna novost je Now Bar, traka koja će se pojavljivati na zaključanom zaslonu i prikazivati relevantne aktivnosti iz aplikacija, smanjujući nered uzrokovan obavijestima. Uz to, značajna pažnja posvećena je korisničkom sučelju kamere, pri čemu su gumbi, kontrole i modusi reorganizirani za lakši pristup, dok je i tražilo dobilo poboljšanja radi boljeg pregleda fotografija i videa.