Galaxy A10 na renderima

Samsung je na ovogodišnjem MWC sajmu predtavio nove mobitele iz linije Galaxy A. Podsjetimo riječ je o modelima Galaxy A50 i Galaxy A30 o kojima smo vas izvijestili ovdje.

No, to su samo dva uređaja u odnosu na dosadašnje glasine koje su govorile kako će ih biti tri. Najslabiji model unutar linije Galaxy A10 čini se nije bio spreman do početka MWC sajma te će biti predstavljen naknadno.

O njegovim specifikacijama već se uveliko sve zna – imat će novi 6,2“ Infinity-V zaslon HD+ razlučivosti koji će imati urez u obliku slova „V“. Imat će po jednu kameru sa svake strane kućišta (glavna 13 MP, selfie 5 MP) te će se temeljiti na Exynos 7884B čipsetu.

Što se memorija tiče Samsung će uređaj ponuditi u samo jednoj konfiguraciji – s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Podatkovni prostor neće biti moguće naknadno proširiti memorijskom karticom, jer Galaxy A10 neće imati utor u kojeg bi se kartica mogla umetnuti.

Većinu gornjih navoda potvrđuju novi renderi koji su se pojavili na Internetu. Kao što možete vidjeti na fotografijama, zaslon ima „V“ urez, a sa svake strane uređaja se nalazi po jedna kamera. Stražnjoj kameri je dodana i bljeskalica. Renderi otkrivaju i kako će u donjem lijevom dijelu kućišta biti smješten zvučnik.

Rendere je objavio inače pouzdan izvor ranih informacija \LEAKS pa nema previše razloga za sumnjati u njihovu točnost.