Glavni i jedini dobavljač zaslona za sklopivi iPhone bit će – Samsung

Čini se da Apple konačno ulazi na tržište sklopivih pametnih telefona. Kako doznaje Business Korea, tehnološki gigant iz Cupertina planira predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone u drugoj polovici 2026. godine, a sve zahvaljujući Samsung Displayu koji je riješio ključnu prepreku – izraženi nabor na ekranu.

Za razliku od uobičajene Appleove strategije koja uključuje kombinaciju zaslona od više dobavljača, ovog će puta savitljive OLED zaslone proizvoditi samo Samsung Display. Riječ je o značajnom i pomalo neočekivanom zaokretu, ali i velikoj pobjedi za Samsung koji je posljednjih godina bilježio značajan pad tržišnog udjela u segmentu zaslonu.

Prema neslužbenim informacijama, sklopivi iPhone imat će 5,5-inčni vanjski OLED i unutarnji 7,8-inčni zaslon, što ga stavlja u izravnu konkurenciju s nadolazećim Samsungovim Galaxy Z Foldom 8. Riječ je, dakle, o takozvanom „book-style“ uređaju koji se preklapa poput knjige, stoga će Apple vjerojatno pozicionirati kao uređaj namijenjen profesionalcima i poslovnim korisnicima koji bi mogli imati koristi od većeg zaslona.

Imajući to na umu, može se lako zaključiti da ni cijena neće biti niska. Prve procjene govore da će sklopivi iPhone koštati više od 2.000 dolara, no s obzirom na nedavne carinske mjere, konačna cijena mogla bi biti i viša od očekivane. Appleov proizvodni cilj za sklopivi iPhone na početku bi trebao biti 9 milijuna primjeraka godišnje, s mogućnošću povećanja do 15 milijuna, ovisno o interesu kupaca.