Samsung radi posebnu proizvodnu liniju za zaslone sklopivog iPhonea

Samsung Display započeo je izgradnju specijalizirane proizvodne linije za OLED zaslone namijenjene sklopivom iPhoneu. Prema informacijama koje je dobio južnokorejski ET News, nova linija smjestit će se u Samsungovu tvornicu A3 u gradu Asan, a bit će namijenjena isključivo za potrebe Applea.

Prema trenutnim procjenama, Samsung će moći isporučivati do 35.000 savitljivih zaslona mjesečno, odnosno čak 15 milijuna godišnje. S obzirom na očekivanu prodaju Appleova uređaja od 6 do 8 milijuna jedinica, to bi trebalo biti više nego dovoljno za pokrivanje početne potražnje.

Prvi sklopivi iPhone navodno će imati 7,8-inčni unutarnji i 5,5-inčni vanjski zaslon, kameru smještenu ispod glavnog zaslona te Touch ID senzor za otključavanje ugrađen u bočni okvir. Uređaj će biti izrazito tanak sa svega 9 milimetara u sklopljenom stanju, a koristit će šarku od tekućeg metala za veću izdržljivost i glađe otvaranje.

Što se cijene tiče, prve prognoze govore o iznosu između 2.100 i 2.300 američkih dolara, čime bi iPhone Fold bio nešto skuplji od najnovijeg Samsungova Galaxy Z Folda 7. Naravno, u eurima će ta cijena biti ponešto veća.