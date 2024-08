Googleov mobitel od skoro 2.000 eura ne podržava punjenje na njihovom bežičnom punjaču

Već je prošlo dva tjedna od predstavljanja Googleovih novih mobitela, a sada polako izviru informacije o kojima jedna od najvećih tehnoloških tvrtki na svijetu nije govorila. Naime, dok se Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL mogu puniti na Googleovom bežičnom punjaču, Pixel Standu 1 i 2, sklopivi Pixel 9 Pro Fold – ne može.

Iz Googlea kažu da je to zato što „položaj zavojnice za punjenje za Pixel 9 Pro Fold nije savršeno centriran u usporedbi s prethodnim Pixelima“, što, naravno, otežava bežično punjenje mobitela. Na svojim su stranicama čak objavili i vizual koji prikazuje gdje se točno nalazi zavojnica za punjenje na njihovom novom sklopivom mobitelu.

Iako se Pixel 9 Pro Fold ne može puniti Googleovim službenim bežičnim punjačem, napominju kako i dalje podržava punjače drugih proizvođača. No, korisnicima stvara problem što Googleov novi Fold na drugim punjačima podržava samo 7,5-vatno bežično punjenje, što je za današnje standarde, a i za cijenu mobitela od 1.900 eura, svakako skromno.

Inače, uz originalni Pixel Stand, Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL, mogu se bežično puniti do 10 W. Međutim, uz Pixel Stand 2, obični model ide do 15 W, dok Pro i Pro XL idu do 21, odnosno 23 W. Žično punjenje je, kako to i inače biva, ponešto brže.