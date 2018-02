HMD Global u Barceloni predstavio pet novih Nokia mobitela

Povratak legendarnog telefona Nokia 8110 u 4G izvedbi, te Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, nova Nokia 6 i Nokia 1 uzdanice su HMD-a za ovu godinu

HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavio četiri nova dodatka svom nagrađivanom portfelju Android pametnih telefona – to su Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, nova Nokia 6 i Nokia 1. HMD Global također je najavio kako je postao prvi globalni partner čiji će se portfelj uređaja naći u programu Android One kompanije Google.

Kao dodatak ovim modelima predstavljeno je i novo izdanje kultnog telefona Nokia 8110 (poznatijeg kao "banana") u 4G izdanju, uključujući Google Assistenta, Google Maps, Google Search, Facebook i Twitter te povratak kliznog telefona.

Tri nova Nokia pametna telefona – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus i nova Nokia 6 pridružila su se Android One obitelji, nudeći softver s potpisom Googlea. S čistom Android instalacijom, Nokia pametni uređaji dolaze bez "bloatwarea" koje troši bateriju ili usporava telefon – svaki od novih uređaja dolazi tek s ograničenim brojem pred-instaliranih aplikacija, a svi dolaze s Android Oreom.

Nokia 8 Sirocco

Inspirirana bogatim Nokia naslijeđem dizajna, kompaktna Nokia 8 Sirocco donosi moćne značajke poput pojačanog Dual-Sighta, ZEISS optike. Zaobljeni ekran omotava nehrđajući čelični okvir, uređaj je tanak tek dva milimetra na rubovima, te ima zaobljeni pOLED 2K 5.5-inčni zaslon s malim rubovima i zakrivljeno tijelo.

Okvir od nehrđajućeg čelika je dva puta dijamantno poliran, 2,5 puta je jači od aluminija serije 6000, a 3D Corning® Gorilla® 5 staklo je dovoljno čvrsto da izdrži svakodnevne udarce. Dvostruki stražnji senzori sa ZEISS optikom spajaju glavnu širokokutnu kameru sa sekundarnim 13MP senzorom sa dvostrukim optičkim zoomom. Pro Camera opcija pruža potpunu ručnu kontrolu nad svakom fotografijom.

Nokia 8 Sirocco pametni telefon bit će dostupan početkom travnja, uz preporučenu cijenu od €749 bez poreza i dodatnih davanja.

Nokia 7 Plus

Pametni telefon Nokia 7 Plus stvoren je za osobe koje stvaraju sadržaj. S poboljšanim Dual-Sightom, dvostruki stražnji senzori sa ZEISS optikom kombiniraju 12MP širokokutnu glavnu kameru za izvrsne rezultate u uvjetima s malo svjetla i u uvjetima iznimne svjetline, te sekundarnu 13MP kameru, koja ima dvostruki optički zoom.

Nokia 7 Plus dolazi s Qualcomm Snapdragon 660 mobilnom platformom. Optimizirana je za maksimalnu snagu i trajanje baterije, koja s 3800 mAh omogućava i do 2 dana rada. Tu je i 6-inčni 18:9 Full HD+ zaslon, a uređaj dolazi u dvije kombinacije boja – crna/bakrena i bijela/bakrena.

Nokia 7 Plus u prodaji će biti početkom travnja, uz preporučenu cijenu od €399 bez poreza i dodatnih davanja.

Nova Nokia 6

Na temelju uspjeha njenih prethodnika, Nova Nokia 6 sadrži još jače performanse i značajke u kompaktnijem tijelu. Brža za više od 60%, Nokia 6 sada nudi i poboljšani Dual-Sight, ZEISS optiku, USB-C brzo punjenje, kompaktniji omjer tijela i zaslona, Nokia prostorni zvuk te "čisti" Android Oreo.

Qualcomm Snapdragon 630 omogućava brz rad uz cjelodnevno trajanje baterije, kažu iz HMD Globala. Dostupna u tri kombinacije boja: crna/bakrena, bijela/metalna te plava/zlatna, kao i uz dvije konfiguracije - 3GB RAM/32GB ROM koja će biti dostupna početkom travnja te 4GB RAM/64GB ROM kasnije, Nova Nokia 6 bit će u prodaji početkom travnja uz preporučenu cijenu od €279 bez poreza i dodatnih davanja.

Nokia 1

Nokia 1 dolazi s Android Oreo (Go edition), verzijom Androida stvorenom za uređaje s 1GB RAM-a ili manje. Nokia 1 pametni je telefon dizajniran kako bi bio brz i responzivan, s pristupom Google Play trgovini, ali s naglaskom na aplikacije optimizirane pravo za Android Oreo (Go edition).

Nokia 1 telefon moguće je u trenu urediti Xpress-on maskama dostupnim u širokoj paleti boja.

Dostupan početkom travnja u toplo crvenoj i tamno plavoj boji, Nokia1 telefon imat će globalnu maloprodajnu cijenu od 85 USD bez poreza i dodatnih davanja. Xpress-on maske će se prodavati odvojeno u azurnoj, sivoj, žutoj i ružičastoj boji po cijeni od 7,99 USD.

Za nostalgičare: Povratak telefona Nokia 8110

Legendarna Nokia 8110 vraća se u 4G izdanju sa zaobljenim kliznim dizajnom. S poznatim i jednostavnim sučeljem, koristi poznati klizni potez za prihvaćanje i završavanje poziva. Nokia 8110 diči se Nokijinom izdržljivošću i robusnošću, omogućava VoLTE pozive, ima pristup trgovini aplikacijama za favorite poput Google Asistenta, Google Searcha, Google Mapa, Facebooka i Twittera, a može slati i primati emailove, importirati kontakte ili sinkronizirati kalendar uz Outlook ili Gmail. I da, dolazi s novom verzijom Zmije.

U dvije boje, crnoj i banana žutoj, Nokia 8110 bit će dostupna od svibnja uz preporučenu cijenu od €79 bez poreza i dodatnih davanja.

Florian Seiche, CEO HMD Globala, rekao je: "Tijekom širenja portfelja zadržali smo viziju: isporučiti sjajne Nokia telefone koji utjelovljuju vrijednosti koje naši obožavatelji očekuju. Bilo je uzbudljivo, i kad pogledamo unaprijed, planiramo na temeljima ovog uspjeha proširiti portfelj i pružiti obožavateljima širok raspon Nokia telefona koje vole, vjeruju im i oslanjaju se na njih."

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje HMD Globala, dodao je: "Kroz ove se uređaje prepoznaje naš inovativni pristup izradi i snažno naslijeđe u snimanju koje dolazi u fokus suradnjom s ZEISSom. Također, prepoznat ćete naš dizajn temeljen na najboljim materijalima i prepoznatljivu obradu uređaja kroz cijeli portfelj koji donosi svu pouzdanost i izdržljivost koju očekujete od pametnih telefona Nokia."

"Prošle smo godine obećali korisnicima da ćemo im isporučiti ono što očekuju od Nokia telefona i da ćemo opravdati povjerenje koje imaju u Nokia brand telefona. Stoga smo oduševljeni što se možemo pridružiti programu Android One koji pojačava našu obvezu da korisnicima pružamo čist, siguran i uvijek ažuran Android” rekao je Pekka Rantala, potpredsjednik i direktor marketinga HMD Globala.