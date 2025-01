Honor Magic 7 Lite za manje od 400 eura nudi bateriju od čak 6.600 mAh

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78" AMOLED (1.224 x 2.700, ~450 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 6 Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB / 256 GB ili 8 GB / 512 GB Stražnje kamere - 108 MP (f/1.8, 1/1.67", PDAF, OIS)

- 5 MP ultraširoka (f/2.2) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 5.1 Baterija 6.600 mAh / 66 W žično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162.8 x 75.5 x 7,98 mm / 189 g Operacijski sustav MagicOS 8, Android 14 Datum predstavljanja 13. siječnja 2025.

Na europsko tržište stigao je Honor Magic 7 Lite, mobitel srednjeg ranga koji se može pohvaliti širokim spektrom AI funkcija, izuzetnom izdržljivošću te baterijom kapaciteta 6.600 mAh. Honor ovim mobitelom želi podići ljestvicu srednjeg ranga i korisnicima po relativno pristupačnoj cijeni pružiti svojevrsno flagship iskustvo.

Naime, Honor Magic 7 Lite ima zakrivljeni OLED zaslon veličine 6,78 inča s rezolucijom od 1.224 x 2.700 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Zaslon prikazuje 10-bitne boje s vršnom svjetlinom od 4.000 nita, koja je inače regulirana PWM zatamnjivanjem od 3.840 Hz.

Mobitel je izuzetno lagan s težinom od svega 189 grama i debljinom od 7,98 milimetara. Usprkos toj lakoći, Magic 7 Lite ima novu generaciju Honorove zaštite koja nudi otpornost da padove s visine do dva metra. Ultra-kaljeno staklo i ojačani zaštitni sloj trebali bi u potpunosti zaštiti uređaj, u čemu pomaže i dizajn sa zakrivljenim rubovima koji dodatno štiti od udaraca.

Štoviše, Honor ide korak dalje pa je opremio ovaj mobitel troslojnom vodootpornom strukturom. Iz Honora kažu da Magic 7 Lite tako pruža zaštitu od izlaganja vodi sa svih strana, s IP64 certifikatom za otpornost na vodu i prašinu. Prema njihovim testovima, može izdržati prskanje i testiran je da funkcionira nakon što je bio uronjen u vodu do 5 minuta na dubini od 25 centimetara. Podržava i kontrolu dodira mokrim ili masnim rukama, što je korisno za one koji nakon kupanja idu odmah „čačkati“ po mobitelu ili pak za one koji se tijekom ručka dopisuju.

Što se tiče SoC-a, pogoni ga Qualcommov Snapdragon 6 Gen 1 uparen na europskom tržištu s 8 GB RAM-a i 256 GB ili 512 GB interne memorije. Radi se, prije svega, o SoC-u kojeg je Qualcomm predstavio na jesen 2022. godine, što i nije tako recentno, ali se na nečemu moralo uštedjeti. Ipak, performanse bi i dalje trebale biti zadovoljavajuće, sve dok su u skladu s normalnim očekivanjima. Drugim riječima, neće biti zastajkivanja pri surfanju Internetom, ali treba imati na umu da ovaj mobitel nije napravljen za igranje zahtjevnijih igara.

Na prvu se vrlo lako može učiniti da Honor Magic 7 Lite ima veliki sustav kamera s nekoliko senzora. No, na njegovo se stražnjici nalaze samo dva senzora. Tu je tako glavni 108-megapikselni senzor s OIS-om koji omogućuje snimanje detaljnih i svijetlih fotografija u svim svjetlosnim uvjetima, zahvaljujući tehnologiji spajanja piksela 9-u-1. Uz to, nudi 3x zum bez gubitka kvalitete te tri posebna režima za portrete – Environmental Portrait, Atmospheric Portrait i Close-up Portrait.

Uz 108-megapikselnu glavnu kameru smjestio se nešto manje impresivni 5-megapikselni senzor koji će poslužiti svrsi, osobito po danu. S druge strano u rupici u zaslonu smjestila se pak selfie kamera od 16 MP koja može snimati video u Full HD-u. To će dobro doći onima koji često vole imati video pozive.

No, ono što će kupci ovog mobitela najviše cijeniti svakako je silicij-ugljična baterija velikog kapaciteta od 6.600 mAh koja podržava 66-vatno brzo punjenje. Interna testiranja Honora pokazuju da će jedno punjenje baterije biti dovoljno za 48,4 sata streaminga glazbe i 25,8 sati reprodukcije videa. Kažu, također, da baterija dobro funkcionira i na temperaturama od -30°C do 55°C.

Softversku stranu pokriva MagicOS 8.0 temeljen na Androidu 14 koji pruža niz pametnih značajka poput Magic Capsulea, Magic Portala i Parallel Spacea. Mobitel dolazi u ljubičastoj i crnoj boji, a početna verzija (8/256 GB) koštat će 369 eura, dok će najjača inačica na našem tržištu (8/512 GB) biti 399 eura.