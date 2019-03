Huawei osvojio dvije najprestižnije nagrade na MWC-u 2019, a u žiriju je i ove godine bio Bug...

Savitljivi Huawei Mate X osvojio je nagradu "Best New Connected Device @ MWC 2019", dok je Huawei Mate Pro 20 dobio nagardu za najbolji smartfon predstavljen u 2018. godini. U žiriju smo bili i - mi!

Jučer je u Barceloni završio po svoj prilici najuzbudljiviji Mobile World Congress ikada, koji je obilovao nikad većim brojem premijera novih mobilnih uređaja. U potrazi za inovativnim "form-factorom" proizvođači su se natjecali u tome tko će predstaviti bolji savitljivi uređaj, tko će brže predstaviti 5G telefone, koji će imati više kamera, jači zum, dugotrajniju bateriju, neki neviđeni feature i slično...

U moru više ili manje zanimljivih inovacija GSMA, organizator sajma, koji je - u stvari - međunradodna organizacija koja okuplja sve telekom operatere svijeta - svake godine pronalazi i proglašava najbolji novopredstavljeni uređaj i dodjeljuje mu prestižnu nagradu "Best New Connected Device @ MWC". Koju će to uređaj biti stvar je odluje deseteročlanog žirija sastavljenog od stručnjaka različitih profila iz svih krajeva svijeta, a jedan od njih je i Bugov izvršni urednik Dragan Petric, koji je ove godine Mobile World Congress posjetio 18. godinu za redom.

Kao što naš nimalo clickbaitovski naslov i daje naslutiti, dobitnik ovog priznanja za 2019. godinu je Huawei Mate X, prvi svitljivi i ujedno prvi 5G telefon ovog kineskog proizvđača koji je - usprkos tome što je na sajmu bio "iza stakla", ukrao ovogodišnji show kao ponajveća atrakcija...

Ova nagrada je, inače, jedna od nekoliko GLOMO Awards 2019 nagrada koje dodjeljuje GSMA tijekom MWC-a, a zanimljivo je da je Huawei osvojio i još jednu - ništa manje prestižnu nagradu - za najbolji mobitel u 2018. godini, za Huawei Mate 20 Pro. Od ostalih zanimljivih nagrada valja spomenuti kako je Google osvojio priznanje za najbolju disruptivnu inovaciju za Google Night Sight (dostupan unutar kamere na Pixelima), da je Fortnite osvojio čak dvije nagrade (Best Content and Media Innovation i Best Overall Mobile Consumer Innovation) te da je Deutsche Telekom osvojio nagradu European 5G Pioneer Award, kao najagilniji operater kada je u pitanju implementacija 5G tehnologija. o čemu smo već pisali...

Kompletan popis svih dobitnika GLOMO Awardsa 2019 je ovdje.