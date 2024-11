Indonezija nakon iPhonea zabranila i prodaju Googleovih Pixela

Zbog zakona koji nalaže da tvrtke moraju osigurati do 40 posto lokalnog sadržaja kako bi poslovale u zemlji, Indonezija je zabranila prodaju i korištenje iPhonea 16 te Googleovih Pixela

Svega nekoliko dana nakon što je Indonezija zabranila prodaju i korištenje iPhonea, isto to su učinili i s Googleovim Pixelima. Razlog za to je činjenica da Google nije uspio osigurati do 40 posto lokalnog sadržaja kako bi mogao poslovati u zemlji.

Kako prenosi Bangkok Post, indonezijski zakon nalaže da za ispunjenje tog zahtjeva tvrtke trebaju proizvoditi proizvode i razvijati softver lokalno ili pak osnovati istraživačko-razvojne centre. Neki analitičari vjeruju da Indonezija primjenjuje ovako restriktivne politike kako bi pridobila veće investicije od stranih tvrtki.

Bilo kako bilo, u Indoneziji se trenutno nalazi oko 22.000 Googleovih Pixela koje tamošnji stanovnici više ne smiju koristiti niti prodati. Upravo to je potvrdilo tamošnje Ministarstvo industrije.

U ovom kontekstu treba istaknuti da je Indonezija najveće gospodarstvo u jugoistočnoj Aziji s BDP-om većim od bilijun dolara. Riječ je, dakle, o ključnom rastućem tržištu za prodaju pametnih telefona, tako da Appleu i Googleu zabrana prodaje i korištenja uređaja svakako ne ide u prilog.