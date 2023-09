iPhone 15 i 15 Plus dobivaju Dynamic Island, svjetliji zaslon i bolje kamere

SPECIFIKACIJE Ekran iPhone 15: 6,1” Super Retina XDR OLED (1.170 x 2.532, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz

iPhone 15 Plus: 6,7” Super Retina XDR OLED (1.290 x 2.796, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz Čip Apple A16 Bionic RAM / Memorija 6 GB RAM / 128, 256, 512 GB Stražnje kamere 48 MP (f/1.6, dual pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.4, 120˚) Prednja kamera 12 MP (f/1.9) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 /Satellite Baterija Trenutno nepoznato Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa iPhone 15: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm / 171 g

iPhone 15 Plus: 160.9 x 77.8 x 7.8 mm / 201 g Operacijski sustav iOS 17 Datum predstavljanja 12. rujna 2023.

Na svom velikom događaju u Cupertinu, Apple je ovoga utorka predstavio, među ostalom, iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Iako su Pro inačice iPhonea dobili najviše pažnje proteklih mjeseci, osobito zbog najava o titanskom kućištu i novom 3-nanometarskom SoC-u, obični modeli ove godine donose štošta toga, ali naravno ne koliko i Pro modeli.

Naime, iPhone 15 dolazi sa 6,1-inčnim Super Retina XDR OLED zaslonom, dok 15 Plus ima nešto veći, 6,7-inčni zaslon istih specifikacija. Oba zaslona imaju vršno deklarirano osvjetljenje od 2.000 nita, što je dvostruko više nego na prošlogodišnjim modelima. Visoke frekvencije osvježavanja, odnosno tehnologije ProMotion, i dalje nema, ali je zato tu Dynamic Island s ponekim novim funkcijama.

Zaslone od ogrebotina i puknuća štiti takozvani Ceramic Shield, dok zaobljeniji dizajn kućišta osigurava bolje i čvršće držanje mobitela u ruci. Oba su modela pogonjena Appleovim 4-nanometarskim A16 Bionic SoC-om, istim onakvim kakav je prošle godine imala tvrtkina perjanica iPhone 14 Pro. Osim boljih performansi, SoC dolazi s poboljšanim Ultra Widebandom, što bi trebalo rezultirati boljom FindMy funkcionalnošću.

Oba modela dobivaju 48-megapikselni glavni senzor kamere, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prošlogodišnji senzor od 12 MP. Riječ je, doduše, o manjem senzoru od onog koji je prošle godine imao 14 Pro, no usprkos tome, kvaliteta fotografija trebala bi biti najbolja do sada, osobito uz nove značajke za fotografiranje portreta i 2X zumiranje. Uz glavni senzor, smjestio se 12-megapikselni ultraširoki s Continuous Zoomom, a s prednje strane je 12-megapikselna selfie kamera.

Kad je riječ o bateriji, Apple za oba modela navodi da će izdržati cijeli dan korištenja. Prije predstavljanja „šuškalo“ se da će svaki od novih iPhonea dobiti baterije većeg kapaciteta, no čini se da je to bilo rezervirano samo za iPhone 15 Plus. Koliko se kapacitet povećao, trenutno nije poznato, no brzine punjenja ostale su jednake.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus dolaze u ružičastoj, žutoj, zelenoj, plavoj i crnoj boji i imaju USB-C priključak za punjenje i prijenos podataka. Cijena za naše tržište u trenutku pisanja ovoga teksta još nije potvrđena, no nagađa se da bi početni iPhone 15 mogao koštati 1.050 eura, dok bi iPhone 15 Plus mogao stići s cijenom od 1.200 eura. Početne inačice imaju internu memoriju od 128 GB.