iPhone 15 Pro i 15 Pro Max donose promjene, ali ne izazivaju oduševljenje

Osim USB-C priključka, koji je za Apple velika novost, iPhone 15 Pro i 15 Pro Max imat će kućište od titana, poboljšani sustav kamera, A17 Bionic Pro i zaslon najtanjih rubova do sada

SPECIFIKACIJE Ekran iPhone 15 Pro: 6,1” LTPO Super Retina XDR OLED (1.179 x 2.556, 19.5:9, ~461 PPI), 120 Hz

iPhone 15 Pro Max: 6,7” LTPO Super Retina XDR OLED (1.290 x 2.796, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz Čip Apple A17 Bionic Pro RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 (samo Pro), 256, 512 GB Stražnje kamere iPhone 15 Pro: 48 MP (f/1.8, dual pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚)

+ 12 MP telefoto 3X (f/2.8, PDAF, OIS)

iPhone 15 Pro Max: 48 MP (f/1.8, dual pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚)

+ 12 MP telefoto 5X (f/2.8, PDAF, OIS, 120 mm) Prednja kamera 12 MP (f/1.9) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 /Satellite Baterija Trenutno nepoznato Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa iPhone 15 Pro: 146.6 x 70.6 x 8.3 mm / 187 g

iPhone 15 Pro Max: 159.9 x 76.7 x 8.3 mm / 221 g Operacijski sustav iOS 17 Datum predstavljanja 12. rujna 2023.

Apple je ovoga utorka na svom Wonderlust događaju predstavio nove proizvode, među kojima je i nova serija mobitela koju predvodi iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, pa sumirajamo najvažnije detalje tih objava, kroz našu rubriku "predstavljanja".

Unatoč mnogim glasinama, Ultra modela i dalje nema, tako da Pro Max i dalje ostaje Appleova glavna perjanica za koju će na našem tržištu biti potrebno izdvojiti oko 1.450 eura.

Na prvu se to možda tako ne čini, ali iPhone 15 Pro i 15 Pro Max predstavljaju osvježenje u odnosu na nekoliko proteklih godina. Osim što sada dolaze s USB-C priključkom, Pro modeli imaju najtanje rubove oko zaslona do sada, kao i kućište od titana zbog kojeg bi trebali biti ponešto lakši od svojih prethodnika. Uz to, oba modela dobivaju Action Button, gumb s bočne strane čije su funkcije programibilne.

iPhone 15 Pro ima 6,1-inčni Super Retina XDR OLED zaslon, dok 15 Pro Max ima 6,7-inčni istih specifikacija. Oba modela imaju Appleovu tehnologiju ProMotion za adaptivnu frekvenciju osvježavanja do 120 Hz, a valja istaknuti i podršku za HDR10, Dolby Vision, vršnu deklariranu svjetlinu od 2.000 nita te keramičku zaštitu. Tu je i nova značajka Stand By koja će se uključivati kada se mobitel puni u pejzažnoj orijentaciji, a koja će omogućiti korisnicima da vide više različitih informacije kao i na Always Onu.

Ovogodišnji Appleovi Pro modeli pogonjeni su 3-nanometarskim A17 Bionic Pro SoC-om, koji dolazi sa šesterojezgrenim CPU-om i šesterojezgrenim GPU-om. Prema tvrdnjama Applea, CPU bi trebao biti za 10 posto brži u odnosu na prošlogodišnji A16 Bionic, dok bi GPU trebao biti brži za 20 posto. U prezentaciji su posebice istaknuli da GPU dolazi s podrškom za Ray Tracing, zbog čega bi iskustvo igranja trebalo biti najbolje do sada.

Kad je riječ o kamerama, cijeli je sustav u potpunosti nov. Glavni senzor od 48 MP veći je od onoga na prošlogodišnjem modelu te omogućuje različite oblike digitalnog zuma. Uz glavni senzor, iPhone 15 Pro ima 12-megapikselni telefoto senzor s 3X optičkim zumom, dok iPhone 15 Pro Max dobiva novi 12-megapikselni 5X senzor od 120 milimetara s periskopskom lećom. I jedan i drugi model dijele ultraširoku kameru od 12 MP, koja sada ima mogućnosti i makro fotografiranja.

Apple se na predstavljanju novih mobitela nije doticao kapaciteta baterije niti brzine punjenja. Rečeno je samo da će iPhone 15 Pro i 15 Pro Max izdržati cijeli dan korištenja. Novi bi SoC, doduše, trebao biti učinkovitiji od prošlogodišnjeg, što bi korisnici mogli osjetiti na autonomiji. Cijena na našem tržištu još nije potvrđena, no očekuje se da će početni iPhone 15 Pro (128 GB) koštati 1.300, a iPhone 15 Pro Max (256 GB) 1.450 eura.