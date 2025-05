Ovako izgleda iPhone 17 Air pored iPhone 16 Plusa

iPhone 17 Air izlazi ovog rujna zajedno s ostalim modelima iz serije iPhonea 17 i to kao svojevrsni neizravni nasljednik iPhonea 16 Plus. Imajući to na umu, logično se zapitati kako se Air uspoređuje s Plusom, a upravo to sada imamo priliku i vidjeti.

Naime, dugogodišnji tehnološki analitičar Majin Bu objavio je na X-u fotografije na kojima se može vidjeti koliko je zapravo iPhone 17 Air tanji od iPhonea 16 Plus. Pogledajte u nastavku.

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 18, 2025

Inače, Plus modeli u Appleovoj liniji mobitela godinama su najslabije prodavani pa ni nije toliko čudno da će ih zamijeniti iPhone 17 Air koji će kupce pokušati „začarati“ svojom debljinom od samo 5,5 milimetara. No, dok je svaki iPhone Plus imao normalnu bateriju, model Air to neće moći zbog svojeg kućišta.

Nedavno je tako izašla vijest da će iPhone 17 Air imati bateriju kapaciteta svega 2.800 mAh, što je za današnje standarde izrazito slabo. Apple će tome pokušati doskočiti kojekakvim AI sustavom za štednju baterije i maskicom s dodatnom baterijom, čime se praktički poništava cijela ideja o prednosti tanjeg dizajna.