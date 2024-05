iPhone 17 Slim bit će skuplji i od Pro Maxa?

Već smo pisali o tome da Apple sljedeće godine planira uvesti veliko osvježenje u svoju nadolazeću liniju iPhonea 17. Planiraju, naime, umiroviti Plus model koji se ionako nije dobro prodavao te predstaviti potpuno novi iPhone 17 Slim.

Proteklih se tjedana govorilo da će iPhone 17 Slim biti samo zamjena za Plus uz nešto tanje dimenzije te da će ostati u tom cjenovnom razredu između običnog i Pro modela. No, kako doznaje The Information, to ipak neće biti slučaj i novi Slim će navodno biti skuplji čak i od Pro Maxa, perjanice Appleove linije mobitela.

Iako još ništa nije službeno potvrđeno, nekoliko izvora tvrdi da će iPhone 17 Slim predstavljati dizajnerski skok na razini iPhonea X. Osim što se očekuje da će biti značajno tanji od bilo kojeg prethodnog iPhonea, govori se da bi mogao koristiti i novu inačicu aluminijskog kućišta.

Osim toga, Dynamic Island trebao bi biti manji, a stražnja kamera trebala bi biti smještena više prema sredini. O veličini zaslona nije se puno govorilo, ali izvori smatraju da će Slim svakako biti manji od zaslona iPhonea 15 Plus.