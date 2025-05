Apple ima rješenje za slabu bateriju na iPhoneu 17 Air

Od iPhonea 6s pa sve do iPhonea 11, korisnici su mogli kupiti zaštitnu maskicu s ugrađenom baterijom koja bi im pomogla izgurati dan bez punjenja. Čini se da će Apple to vratiti za nadolazeći iPhone 17 Air

Apple bi ove jeseni trebao predstaviti iPhone 17 Air koji će, prema neslužbenim informacijama, biti tanak samo 5,65 milimetara. Upravo zbog te tankoće, Apple će morati napraviti određene kompromise pa će tako mobitel imati manji kapacitet baterije ispod 4.000 mAh, što vjerojatno znači da autonomija neće biti bajna.

No, kako doznaje The Information, Apple će se protiv toga boriti tako što će ponovno vratiti u prodaju maskicu s baterijom, Smart Battery Case, koju nismo vidjeli još od iPhonea 11. Napominjemo kako to nije isto što i magnetni dodatak MagSafe Battery Pack koji je ukinut 2023. ubrzo nakon predstavljanja iPhonea 15, a koji se sada može kupiti samo od third party proizvođača.

iPhone 11 u zaštitnoj maskici s baterijom.

Da autonomija u iPhoneu 17 Airu neće biti bajna, pokazuju i rani interni testovi u Appleu čiji rezultati navode da će samo od 60 do 70 posto korisnika uspjeti izgurati cijeli dan korištenja bez dodatnog punjenja. Za usporedbu, kod ostalih modela iz serije iPhonea 17 taj se postotak kreće između 80 i 90 posto.

Spominje se i kako Appleovi dobavljači za iPhone 17 Air izdvajaju samo oko 10 posto svojih proizvodnih kapaciteta zbog „nesigurne potražnje“. Znači li to da Apple cilja na slijepo s ovim mobitelom, ostaje nam za vidjeti.