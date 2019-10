Kanađani se izbrbljali i oko Pixela 4

Google zadnjih godina nema previše uspjeha u čuvanju tajni oko novih uređaja koje tek treba predstaviti. Zadnjih godina u javnost dospiju sve informacije o njima i prije nego budu službeno predstavljeni, a tako je i ove kada stižu uređaji iz serije Pixel 4.

Podsjetimo, još 2016. godine kada je Google trebao po prvi put predstaviti novu Pixel seriju, Kanađani su o istoj sve objavili danima ranije. Tako da je Wow efekt izostao, a sličan scenarij se odvio i ovih dana i ponovno zahvaljujući Kanađanima.

Naime, kanadska podružnica trgovine Best Buy na svojim je internetskim stranicama objavila specifikacije novih Pixel telefona. Dodatno, iste su usporedili s prošlom (još uvijek aktualnom) Pixel 3 serijom kako bi potencijalni kupci mogli brzo usporediti nove sa starim modelima.

Zahvaljujući tome, potvrđeno je sve o čemu se zadnjih mjeseci špekuliralo. Pixel 4 serija neće imati skener otiska prsta, ni na kućištu, ni unutar zaslona. Prijava u uređaj vršit će se preko lozinki i PIN-ova te prepoznavanjem lica pomoću kamere.

Zatim potvrđeno je kako će se Pixel 4 i Pixel 4 XL temeljiti na Snapdragonu 855, kako će imati 6 GB RAM-a te po dvije stražnje kamere, od 12 i 16 MP. Za zaslone se navode dijagonale od 5,7“ i 6,3“, OLED paneli HD+ i QHD+ razlučivosti. Baterija manjeg, Pixel 4, modela imat će kapacitet od 2.800 mAh, a većeg, Pixel 4 XL, modela kapacitet od 3.700 mAh.

Best Buy je otišao i korak dalje te je potencijalnim kupcima ponudio i rezervaciju uređaja (64 GB model) za kojeg je bilo potrebno uplatiti 50 kanadskih dolara kao jamstvo ozbiljnosti. No, ubrzo nakon što su se mediji raspisali o tome, Best Buy je uvidio svoju pogrešku i uklonio uređaje iz ponude.