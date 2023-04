Lagani Honor X8a ima 100-megapikselnu kameru i povoljnu cijenu

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7” IPS LCD (1.080 x 2388, 20:9, ~391 PPI), 90 Hz Čip MediaTek Helio G88 (8 jezgri) RAM / Memorija 6 GB RAM / 128 GB ili 8 GB RAM / 128 GB Stražnje kamere 100 MP (f/1.9, AF) + 5 MP ultraširoka (f/2.2) + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,1 Baterija 4.500 mAh (neizmjenjiva) / 22,5 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,9 x 74,5 x 7,48 mm / 179 g Operacijski sustav Android 12, Magic UI 6.1 Datum predstavljanja 11. veljače 2023.

U svibnju prošle godine, Honor je na hrvatsko tržište doveo X8, mobitel nižeg srednjeg ranga, namijenjen korisnicima koji traže povoljan, lagan i tanak mobitel, uz specifikacije prihvatljive za cijenu. Nešto manje od godinu dana kasnije, stiže njegov nasljednik, Honor X8a, koji donosi poboljšani zaslon, veću bateriju i bolji sustav kamera.

Honor X8a ima 6,7-inčni IPS LCD zaslon rezolucije 1.080 x 2.388 te frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Iako se „na papiru“ zaslon čini jednak onome na modelu od prošle godine, to ipak nije slučaj. Naime, X8a ima tanje rubove, što mu daje omjer zaslona i kućišta od 93,6 posto, a uz to ima i tvrtkinu Color Calibration tehnologiju za podešavanje temperature boja pojedinih kadrova i tehnologiju koja smanjuje štetnu plavu svjetlost. No, nedostaje mu zaštita od udaraca i ogrebotina, što nije toliko čudno s obzirom na cjenovni rang.

Dok je Honor X8 bio pogonjen Qualcommovim Snapdragon 680 SoC-om, ovaj model ima MediaTekov Helio G88 uparen sa 6 ili 8 GB RAM-a te 128 GB neproširive interne memorije. U „sirovim performansama“ nema mnogo promjena u odnosu na prethodnika, no potrebno je istaknuti kako je učinkovitost na MediaTekovom SoC-u manja, što bi se moglo odraziti na bateriji. Međutim, Honor je imao to na umu, pa tako X8a dolazi s većom baterijom kapaciteta 4.500 mAh, koja bi, prema tvrdnjama tvrtke, trebala izdržati cijeli dan korištenja.

Sve to upakirano je u ljepuškasto kućište od 179 grama, debelo svega 7,48 milimetara. Na stražnjoj strani mobitela, nalazi se sustav od tri kamere. Za najviše fotografija i videozapisa bit će zaslužan glavni senzor od 100 MP, uz kojeg se smjestio ultraširoki od 5 MP te 2-megapikselni makro senzor. Honor je u softver kamere dodao tehnologiju umjetne inteligencije za optimizaciju fotografija, kao i raznorazne filtre te efekte. S prednje strane u zaslonu, nalazi se selfie kamera od 16 MP, koja će poslužiti svrsi u uvjetima dobrog osvjetljenja.

Iako su neke stvari poboljšane u odnosu na njegovog prethodnika, Honora X8a nema jednu stvar, koja će nekima zasigurno nedostajati – 3,5-milimetarski utor za slušalice. Sa softverske strane, mobitel dolazi s Magic UI 6,1 sučeljem temeljenim na Androidu 12. Mobitel je moguće kupiti u crnoj, tirkiznoj i srebrnoj boji po cijeni od 269 eura.