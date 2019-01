Meizu Zero, prvi mobitel bez tipki, utora i zvučnika

Iako se još jučer činilo kako će Vivo biti prvi proizvođač mobitela u svijetu koji će predstaviti mobitel bez ijedne fizičke tipke i utora to je danas ipak postao Meizu. Njihov mobitel prigodnog naziva – Zero nema tipki, utora pa čak ni klasičnog zvučnika kako bi se izbjegli bilo kakvi otvori s prednje strane.

Meizu Zero opremljen je sa 5,99-inčnim AMOLED zaslonom (2.160 x 1.080 točaka) sa mSound 2.0 tehnologijom koja pomoću piezoelektričnog pretvarača smještenog ispod zaslona proizvodi zvuk i pretvara zaslon u zvučnik. Unutar zaslona našlo se mjesta i za in-display skener otiska prsta.

Kako Meizu Zero nema niti jedan otvor na sebi, nije moguće spojiti mobitel na punjač preko kabela, već se njegova baterija puni isključivo bežično (18W). Iz istog razloga nije moguće umetnuti klasične SIM kartice već Zero koristi eSIM.

Umjesto fizičkih tipki Zero koristi bočne panele osjetljive na dodir koji pomoću mEnginea 2.0 prepoznaju što koristi želi – uključiti/isključiti uređaj ili pojačati/stišati glasnoću zvuka. Kako se korisnici ne bi svađali koji je konektor bolji za slušalice – USB-C ili 3,5mm audio port, Meizu je izbacio oba te se slušalice mogu spojiti s mobitelom isključivo bežično, preko Bluetootha (5.0).

Meizu Zero ima ukupno tri kamere – jednu s prednje strane za snimanje selfija razlučivosti 20 MP te dvije pozadinske razlučivosti 12 MP (Sony IMX380) i 20 MP (Sony IMX350 AI) koje su namijenjene za snimanje ostalih fotografija i videozapisa.

Prema izvoru, Meizu Zero temelji se na Snapdragonu 845 uz kojeg dolazi i grafika Adreno 630. Od boja kupci će moći birati između crne i bijele boje Unibody 3D kućišta. Meizu Zero ima IP68 certifikat i pod vodom može bez problema provesti do 30 minuta. Ostale specifikacije poput količine radne i podatkovne memorije trenutno nisu poznate, kao ni vrijeme dolaska na tržite ni cijena.