Moto E6 Plus na renderima s dvostrukom kamerom

Poznati leaker Roland Quandt donosi rendere novog Moto E6 Plus pametnog telefona koji otkrivaju da se radi o uređaju s waterdrop notchom i dvostrukom stražnjom kamerom

Motorola E6 Plus već se pojavila na Geekbenchu, a sada stižu i renderi koje je objavio poznati leaker Roland Quandt.

Spomenuti renderi otkrivaju da će Moto E6 Plus pametni telefon imati mali waterdrop notch te dvostruku stražnju kameru baš kao i prethodni Moto E5 Plus model.

No za razliku od tog modela koji ima kružni raspored dviju stražnjih kamera, Moto E6 Plus donosi mnogo puta viđeni klasični vertikalni smještaj dviju kamera. Senzor otisaka prstiju također se nalazi sa stražnje strane i to unutar Motorola loga. Tu je i klasična Power te tipke za povećanje te smanjenje zvuka.

Na Geekbenchu ovaj se mobilni uređaj pojavio s MediaTekovim Helio P22 čipom, 2 odnosno 3 GB RAM-a, a očekuje se da će baterija biti nešto manjeg kapaciteta u odnosu na prethodni Moto E5 Plus model. Očekivana cijena novog Moto E6 Plus modela bi trebala biti oko 179 američkih dolara.