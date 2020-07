Motorola One Fusion predstavljena sa Snapdragonom 710

Mjesec dana nakon Fusion+ modela Motorola je unutar serije One predstavila i nešto slabiji, ali i cjenovno povoljniji One Fusion telefon

Mjesec dana nakon predstavljanja pametnog telefona One Fusion+, Motorola je predstavila i njegovu slabiju inačicu – One Fusion. Iako se po nazivu ne bi reklo, One Fusion je osjetno slabiji u odnosu na Plus model, jedina dodirna točka su im baterija i operacijski sustav.

Prvo što će svakome upasti u oči je ekran. Iako je identičnih dimenzija kao na Plus modelu, 6,5“, ekran je starijeg tipa što se najbolje vidi po urezu na sredini gornjeg ruba unutar kojeg je smještena selfie kamera. Dodatno, i razlučivost ekrana je manja – 1.270 x 720 točaka.

Pogonski SoC je ovoga puta Snapdragon 710, a grafika Adreno 616. Količina radne memorije je smanjena sa 6 GB na 4 GB, a količina podatkovne memorije sa 128 GB na 64 GB. Kad već spominjemo smanjivanje navedimo i kako je smanjena razlučivost selfie i glavne kamere na 8 MP i 48 MP. Ostale kamere – ultraširoka (8 MP), makro (5 MP) i dubinska (2 MP) zadržale su rezolucije kakve imaju i na Plus modelu.

Kapacitet baterije je ostao isti – 5.000 mAh. Budući da One Fusion ima slabiji SoC baterija bi trebala osigurati dužu autonomiju uređaju. No za točne podatke trebat će pričekati da sami korisnici otkriju kolika je stvarna autonomija uređaja s jednim punjenjem baterije. Očekivano, Motorola je One Fusion odlučila isporučiti s istim Androidom kako i One Fusion+ - Androidom 10 koji je još uvijek vodi kao najnovija inačica Android platforme.

Skener otiska prsta nalazi se na stražnjoj strani kućišta, unutar logoa tvrtke. Ono što će se svidjeti dijelu potencijalnih kupaca jest to što je Motorola i na ovom modelu zadržala 3,5-mm audio port, pa će se moči koristiti i stare analogne slušalice koje zasigurno još uvijek svatko ima negdje u nekoj od ladica.

Za sada je poznato kako će se One Fusion prodavati na tržištima Latinske Amerike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Europsko tržište se za sada ne spominje. Cijena uređaja je oko 220 eura. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.