Motorola One Pop-Up na novim fotografijama

Zahvaljujući Slashleaksu dostupne su nove fotografije Motorolinog One Pop-Up smartphonea koji se ističe po selfie kameri koja iskače iz kućišta ili se u njega uvlači po potrebi

Na Internetu su se posredstvom internetske stranice Slashleaks pojavile fotografije Motorolinog neobjavljenog pametnog telefona Motorola One Pop-Up koji s prednje strane ne sadrži nikakvu rupu ni notch. Umjesto toga kako mu i samo ime govori sadrži selfie kameru koja zahvaljujući ugrađenom mehanizmu iskače iz kućišta ili se uvlači prema potrebi.

O ostalim značajkama zasad nema previše informacija, spominje se kako bi Motorola One Pop-Up trebao sadržavati neki od Qualcommovih čipova iz Snapdragon 600 ili Snapdragon 700 serije, barem 4 GB RAM-a te kružni senzor otisaka prstiju sa stražnje strane (kako je vidljivo i iz fotografija uređaja).

Uz uređaj se veže i Android One, no bez ikakve konkretne potvrde. Motorola One Pop-Up bi se na europskom tržištu mogla naći u prodaji u idućim mjesecima.