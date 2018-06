Motorola One Power - zaslon sa zubom i Snapdragon 636

Ni Motorola nije imuna na zaslone sa zubom, jedan takav naći će se na Motoroli One Power koja će se temeljiti na Snapdragonu 636

Otkako je Apple predstavio iPhone X, koji je ujedno i prvi njihov mobitel sa urezanim zaslonom, isto su počeli činiti i mnogi drugi proizvođači. Čini se kako zubatim zaslonima nije se uspjela othrvati ni Motorola. Prva zubata Motorola stići će pod nazivom One Power i bit će pogonjena od strane Snapdragona 636.

Nedavni su se na Internetu pojavili press fotografije Motorole One Power koje su potvrdile kako će zaslon biti s urezom. Sada koji dan kasnije, iz dosta točnog izvora ranih informacija o mobitelima i drugim uređajima (\LEAKS) stižu i prve informacije vezano uz ostatak hardvera.

Uz malo prije spomenuti Snapdragon 636, One Power imat će i 6 GB RAM-a i barem 64 GB interne memorije. Kako se radi o mobitelu iz srednjeg segmenta zaslon će imati FHD+ rezoluciju, što znači i omjer stranica od 18:9.

Izvor navodi kako će One Power imati dvije pozadinske kamere, glavnu od 16 MP (f/1.8) te sporednu rezolucije 5 MP (f/2.0). Za selfije Motorola je namijenila kameru od 16 MP (f/1.9). Iako u nazivu uređaja stoji riječ „Power“ kapacitet baterije neće biti pretjerano velik – 3.780 mAh.

Motorola One Power neće imati zaslon sa integriranim čitačem otiska prsta, već standardni koji će zbog veličine zaslona biti smješten sa stražnje strane kućišta, odmah ispod tvrtkinog loga. Softversku stranu uređaja činit će po običaju Android platforma, i to čista (Android One), onakva kakvom ju je zamislio Google.