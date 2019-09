Motorola One Zoom - nešto staro, nešto novo

Motorola je jučer, 6. rujna 2019. službeno predstavila pametni telefon Motorola One Zoom, o kojem smo u zadnje vrijeme i sami dosta pisali na našim stranicama.

Za početak recimo kako je Motorola One Zoom svojevrsna nadogradnja modela Moto Z4 iz svibnja 2019., a od kojeg je posuđeno dosta toga. Primjerice zaslon koji je i ovog puta 6,4-inčni OLED, razlučivosti 2.340 x 1.080 točaka i skenerom otiska prsta. Zatim SoC – Snapdragon 675 te memorijska konfiguracija od 4 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora.

Glavna kamera razlučivosti 48 MP te selfie kamera razlučivosti 25 MP također su posuđene od Moto Z4 modela. No, tu je proizvođač stao s posudbama i krenuo u dodavanje novih značajki koje raniji model nema. Jedna do takvih su dodatne kamere sa stražnje strane, i to njih tri čime je broj kamera povećan s jedne na četiri.

Kako smo već naveli, glavna kamera ima i dalje senzor od 48 MP, a dodana je telefoto kamera od 8 MP, širokokutna od 16 MP te dubinska od 5 MP. Glavna i telefoto kamera imaju optičku stabilizaciju slike, s tim da telefo kamera omogućava i uvećanje slike do 3 puta preko optike, te do 10 puta preko hibridnog zooma. Na stražnjoj strani kućišta našlo se mjesta i za bljeskalicu te logo tvrtke koji je osvjetljen.

Motorola One Zoom napredovala je i po pitanju baterije čiji je kapacitet 4.000 mAh. Proizvođač navodi autonomiju uređaja do dva dana sa samo jednim punjenjem, no to će kao i uvijek najviše ovisiti o načinu korištenja uređaja. Srećom, baterija podržava tehnologiju brzog punjenja (18W). Tehnologije poput Bluetootha, Wi-Fi-ja i NFC-a također nije potrebno posebno isticati pri kraju 2019., no 3,5-milimetarski audio port jest, jer je isti u zadnje vrijeme postao prava rijetkost na pametnim telefonima s USB-C portom. Sa softverske strane nalazi se Android 9.0 Pie.

Dimenzije uređaja su 158 x 75 x 8,8 milimetara, a masa 190 grama. Inače okvir kućišta je izrađen od aluminija serije 6000. Motorola One Zoom istog je dana krenula u prodaju. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama. Na europskom tržištu preporučena cijena iznosi 429 eura. Preračunato u kune to bi bilo oko 3.176 kuna.