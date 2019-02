Motorola predstavila novu liniju mobitela - Moto G7

Motorola je predstavila novu liniju mobitela – Moto G7. Unutar linije nalaze se četiri modela od kojih su neki modeli uz osnovnu oznaku Moto G7 dobili i dodatnu – Plus, Power i Play.

Najmanji model od predstavljene četvorke je Moto G7 Play, što je malčice čudno jer bi se očekivalo da mobitel za gejmere u pokretu ima veći, ako ne i najveći zaslon u liniji. No, on zapravo ima najmanji, dijagonale 5,7“ i razlučivosti 1.512 x 720 točaka.

Poput Moto G7 i Moto G7 Power modela i Moto G7 Play temelji se na Snapdragonu 632 i Adreno 506 grafici. Jedino je Moto G7 Plus opremljen snažnijim Snapdragonom 636 i boljom Adreno 509 grafikom. Što se brzine procesora (SoC-a) tiče, cijela Moto G7 linija radi na 1,8 GHz.

Moto G7 Play i Moto G7 Power imaju najmanju količinu podatkovne i radne memorije. Oba modela imaju po 32 GB interne memorije dok Moto G7 Play ima 2 GB, a Moto G7 Power 3 GB RAM-a. Čisti Moto G7 ima 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Kupci koji se odluče nabaviti Moto G7 Plus moći će birati između dvije konfiguracije – 4 GB/64 GB i 6 GB/128 GB.

Motorola se prilikom dizajniranja linije Moto G7 odlučila da svaki mobitel ima drugačiju konfiguraciju kamera. Po jednu stražnju kameru dobili su modeli Moto G7 Play (13 MP do 1080p@30 fps) i Moto G7 Power (12 MP do 1080p@30 fps), a po dvije Moto G7 (12 MP i 5 MP do 4K@30 fps) i Moto G7 Plus (16 MP i 5 MP do 4K@30 fps). Svi modeli osim Plus modela imaju selfie kameru od 8 MP, dok je Plus model opremljen s 12 MP selfie kamerom.

Svi modeli imaju klasičan senzor otiska prsta koji je također kod svih modela smješten na stražnju stranu kućišta. Zahvaljujući tome, Motorola je mogla s prednje strane ugraditi veće zaslone. Ostala tri modela Moto G7, Moto G7 Power i Moto G7 Plus imaju 6,2 inčne zaslone, G7 i G7 Plus razlučivosti 2.270 x 1.080 točaka, a G7 Power 1.520 x 720 točaka. Ovisno o modelu, Motorola se na zaslone odlučila urezati veće ili manje otvore za selfie kameru, u obliku kvadra ili u obliku kapljice vode.

Ono što je na svim modelima identično to je operacijski sustav – Android 9.0 Pie. Za kraj navedimo još kapacitete baterija i cijene po dolasku na tržište. Najslabiju bateriju ima Moto G7 Play čiji kapacitet iznosi 3.000 mAh. Moto G7 i Moto G7 Plus dobili su baterije od 3.200 mAh, a Moto G7 Power sukladno svom nazivu bateriju od 5.000 mAh.

Što se cijena tiče, najjeftiniji bit će Moto G7 Play koji će koštati oko 200 USD, slijedi ga Moto G7 Power s cijenom od oko 250 USD dok će Moto G7 koštati oko 300 USD, a Moto G7 Plus oko 340 USD.