Nothing Phone (3) vjerojatno je najneobičniji mobitel kojeg ste ikada vidjeli

Nothing Phone (3) više nema prepoznatljive LED-ice na stražnjoj strani, ali je i dalje jako neobičan, pogotovo zbog asimetričnog sustava kamera

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67″ AMOLED, 2800×1260 px (460 ppi), 120 Hz adaptivno osvježavanje, HDR, Gorilla Glass 7I, vršna svjetlina do 4500 nita Čip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 16 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere - 50 MP glavna (1/1.3", OIS, EIS, f/1.68)

- 50 MP periskopska (1/2.75", OIS, EIS, f/2.68, 3x optički zoom, telemakro, 60x ultra zoom)

- 50 MP ultraširoka (f/2.2, 114°) Prednja kamera 50 MP (f/2.2, 81,2° FOV) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 6.0 Baterija 5.150 mAh, 65 W žično punjenje, 15 W bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 160,60 × 75,59 × 8,99 mm, 218 g Operacijski sustav Nothing OS 3.5 (temeljen na Androidu 15), 5 godina Android nadogradnji, 7 godina sigurnosnih zakrpa Datum predstavljanja 1. srpnja 2025.

Vjerojatno jedan od najočekivanijih, ali i dizajnerski najneobičnijih mobitela ove godine, Nothing Phone (3), službeno je predstavljen ovoga utorka i to s poprilično hrabrim redizajnom i nizom važnih nadogradnji. Za početak, LED-ice na stražnjoj strani, odnosno Glyph sučelje kako ga Nothing naziva, odlazi u mirovinu i mijenja ga Glyph Matrix, monokromatski LED zaslon smješten u gornjem lijevom kutu stražnje strane mobitela.

Odmah na prvu, Glyph Matrix ne izgleda tako „fora“ kao staro Glyph sučelje, ali je zato riječ o tehnološki naprednijem rješenju. Sastoji se od 489 pojedinačno osvijetljenih LED-ica koje otvaraju novu dimenziju korisnih funkciju pa će tako prikazivati dolazne obavijesti, a i raznorazne igre koje je moguće uključiti putem namjenskog Glyph gumba.

Kada već govorimo o stražnjoj strani, koja sada izgleda još neobičnije nego ikada, spomenimo i asimetrični sustav kamera predvođen 50-megapikselnim senzorom veličine 1/1.3“ s optičkom stabilizacijom slike (OIS). Uz njega se nalazi i 50-megapikselni telefoto senzor s ekvivalentnom lećom od 70 mm, 3x optičkim zumom i telemakro mogućnostima, što omogućuje fotografiranje objekata s udaljenosti od 10 cm.

Treća kamera ima ultraširoki senzor od 50 MP i 114°, dok se s prednje strane u zaslonu smjestila selfie kamera od također 50 MP.

Vratimo se sada onda na prednju stranu mobitela. Nothingov Phone (3) ima 6,67-inčni AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije i adaptivne frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Zaslon postiže maksimalnu svjetlinu od 4.500 nita, što odgovara ovom rangu mobitela, a dolazi i s relativno tankim rubovima i PWM zatamnjenjem od 2.160 Hz.

Što se tiče SoC-a, Nothing se odlučio za Qualcommov Snapdragon 8s Gen 4 uparen s 12 ili 16 GB RAM-a te 256 ili 512 GB interne memorije. Radi se o SoC-u koji donosi gotovo flagship performanse uz nižu potrošnju energije i pristupačniju cijenu. U praksi bi to značilo da će Nothing Phone (3) pokretati praktički sve bez „štucanja“, a zadovoljni će ostati i mobilni igrači, osobito u kombinaciji sa 16 GB RAM-a.

Od ostalih specifikacija, Phone (3) ima silicij-karbonsku bateriju kapaciteta 5.150 mAh s podrškom za 65-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje. Također ima i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, što do sada nismo viđali na Nothingovim mobitelima. Softversku stranu pokriva Nothing OS 3.5 temeljen na Androidu 15 i obećano je 5 godina velikih nadogradnji Androida i 7 godina sigurnosnih zakrpa.

Nothing Phone (3) moći će se kupiti u crnoj i bijeloj boji. Početna inačica od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije prodavat će se po cijeni od 799 eura, dok će model sa 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu biti 899 eura. Prednarudžbe počinju 4. srpnja, a početak prodaje zakazan je za 15. srpnja.