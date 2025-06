Nothing Phone (3) stiže 1. srpnja i to bez prepoznatljivih LED-ica na stražnjoj strani

Nothing Phone (3) bit će najjači mobitel u Nothinogovoj ponudi, ali će umjesto Glyph LED sučelja koristiti dot-matrix zaslon

Nothing je službeno najavio na X-u da će 1. srpnja u 19 sati po našem vremenu predstaviti Phone (3), svoj prvi pravi flagship.

Iako će Phone (3) po prvi puta u povijesti brenda imati vodeće specifikacije te će moći konkurirati ostalim flagshipima na tržištu, ostat će bez prepoznatljivog Glyph LED sučelja na stražnjoj strani. Umjesto toga, Phone (3) imat će dot-matrix zaslon koji će, prema najavama Nothinga, nuditi još širu mogućnost prilagodbe korisnicima.

Come to Play.



Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

Budući da će ovo biti najnapredniji Nothingov mobitel do sada, to će se naravno odraziti i na cijeni. Službenih informacija još uvijek nema, ali prema onim neslužbenim, početna inačica s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije trebala bi koštati 800 dolara, dok će najjača sa 16 GB RAM-a i 512 GB memorije biti 900 dolara.

Još uvijek nije potvrđeno hoće li Nothing na istom događaju predstaviti i svoje prve over-ear slušalice, model Headphone (1), no poznato je da bi one trebale biti dostupne za kupnju već ovog rujna po cijeni od 300 dolara. Više o njima pročitajte u našem tekstu u nastavku.