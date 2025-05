One UI 8 dolazi sa Samsungovim novim sklopivim mobitelima

Samsungovi nadolazeći sklopivi mobiteli, Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i Z Flip 7 FE, bit će prvi koji će koristiti One UI 8 temeljen na Androidu 16. Sljedeći koji će dobiti to sučelje bit će modeli iz serije Galaxy S25

Samsung je službeno najavio dolazak One UI-a 8 koji će debitirati na nadolazećim sklopivim mobitelima Galaxy Z Foldu 7, Z Flipu 7 i pristupačnijem Z Flipu 7 FE. Iako će se do službenog izlaska trebati čekati do srpnja, prva otvorena beta verzija za testiranje već je dostupna korisnicima Galaxyja S25, S25+ i S25 Ultre u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Južnoj Koreji.

Naime, iz Samsunga napominju da će One UI 8 biti među prvim sučeljima koje će podržavati novi Android 16, a sve zahvaljujući njihovoj bliskoj suradnji Googlea. Novo sučelje inače donosi niz značajki temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uključujući multimodalni AI koji koristi vizualni i tekstualni kontekst za personalizirane odgovore, kao i mogućnost da se AI obrada ograniči isključivo na uređaj radi veće privatnosti.

„One UI 8 ne donosi samo iskustvo temeljem umjetne inteligencije, već uključuje i praktične, intuitivne alate osmišljene kako bi svakodnevno korištenje mobilnih uređaja bilo još jednostavnije i ugodnije“, stoji u priopćenju Samsunga.

Uz AI, Samsung kaže da One UI 8 uvodi i praktične novitete kao što je značajka Auracast, koja omogućuje bežični prijenos zvuka na više slušalica bez uparivanja, zatim unaprijeđena aplikacija Quick Share za bržu razmjenu datoteka te nova putna aplikacija Reminder s podrškom za glasovne unose teksta.

Samsung također najavljuje pojednostavljeno iskustvo servisiranja uređaja, ističući da će se korisnici moći prijaviti u ovlašteni servis putem QR koda ili NFC-a, bez dodatnih obrazaca, uz korištenje podataka pohranjenih na Samsung računu. To će navodno ubrzati proces zaprimanja uređaja na servise.