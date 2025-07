Samsung otkrio sigurnosne novitete u One UI-u 8

Novi One UI 8 donosi promjene iza kulisa koje će korisnicima omogućiti veću privatnost i zaštitu, a u glavnom fokusu je nova tehnologija Knox Enhanced Encrypted Protection

Samsung je najavio niz novih sigurnosnih značajki koje će imati nadolazeći One UI 8 temeljen na Androidu 16. Očekuje se da će prvi uređaji s novim sustavom biti Galaxy Z Fold 7 i Flip 7, čije se predstavljanje očekuje već ove srijede na Unpackedu koji će se održati u New Yorku.

U fokusu sigurnosnih noviteta je Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), tehnologija koja omogućuje svakoj aplikaciji vlastiti, kriptirani prostor za pohranu unutar sigurnog dijela uređaja. Na taj način aplikacije mogu pristupati samo vlastitim podacima, čime se dodatno štiti privatnost korisnika.

Kako navode iz Samsunga, KEEP igra ključnu ulogu u zaštiti osobnih podataka i navika korisnika, poput rutina i preferencija koje koristi umjetna inteligencija za značajke kao što su Now Brief i pametno pretraživanje unutar galerije. Ti podaci ostaju lokalno pohranjeni na uređaju, zaštićeni KEEP-om i dodatno osigurani Knox Vaultom, Samsungovim rješenjem za hardversku sigurnost.

Uz to, korisnici će uz One UI 8 imati dodatnu zaštitu i u slučaju kompromitacije uređaja. Ako sustav detektira ozbiljan sigurnosni rizik, kao što je manipulacija softverom ili pokušaj krađe identiteta, uređaj će se automatski odjaviti iz Samsung računa i onemogućiti pristup povezanim servisima u oblaku. Korisnik će o tome biti obaviješten na svim svojim Galaxy uređajima.

Iz Samsunga ističu da se još jedan važan novitet odnosi na Secure Wi-Fi, koji sada uključuje postkvantnu kriptografiju, odnosno tehnologiju dizajniranu da zaštiti podatke čak i od budućih napada koji koriste naprednu kvantnu tehnologiju. Time se osigurava čvrsta zaštita čak i prilikom korištenja javnih mreža.

Više informacija dostupno je u Samsungovom priopćenju.