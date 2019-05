One Vision, prvi je Motorolin mobitel s 21:9 zaslonom

Motorola je ovog tjedna konačno nakon dužeg vremena glasina, službeno predstavila mobitel One Vision. Inače, riječ je o prvom tvrtkinom mobitelu sa zaslonom omjera stranica 21:9, takozvanim Cinema zaslonom, dijagonale 6,3“ i razlučivosti 2520 x 1080 točaka.

Zaslon je modernijeg dizajna, odnosno nema starih ureza za selfie kameru, već manju rupu unutar zaslona, smještenu u gornji lijevi kut. Selfie kamera trebala bi zadovoljiti i najzagriženije selfiste, razlučivost joj je 25 MP i može snimati video zapise u 1080p kvaliteti.

Motorola One Vision ima i nekih drugih značajki koje je izdvajaju od konkurencije. Primjerice, dok većina konkurentnih tvrtki bira MediaTek ili Qualcomm čipove, Motorola se odlučila za Exynos kojeg proizvodi Samsung. Riječ je o Exynos 9609 čipu sa osam jezgri, od čega su četiri jezgre Cortex-A73 (2,2 GHz), a druge četiri jezgre Cortex-A55 (1,7 GHz). Zatim tu je i podrška za 3,5-milimetarski audio port kojeg u zadnje vrijeme sve više proizvođača izbacuje u korist USB-C porta.

Motorola je za ovaj model odabrala konfiguraciju sa 4 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora. Budući su podržane memorijske kartice, isti je lako nadograditi i kasnije (microSD do 1 TB), ako se za tim pokaže potreba. Kao i svaki drugi noviji mobitel tako i One Vision sa stražnje strane ima veći broj kamera, točnije njih dvije. Glavna ima senzor razlučivosti 48 MP, a sporedna od 5 MP. Glavna kamera podržava AI značajke, ima fazni auto fokus, optičku stabilizaciju slike i omogućava snimanje videa u rezolucijama do 2160p.

One Vision dio je Android One programa i temelji se na stock inačici Androida 9.0 Pie. To ujedno znači i kako će uređaj dobiti minimalno dvije velike nadogradnje operativnog sustava, dakle kupci mogu računati na Android Q i Android R. Što se sigurnosnih nadogradnji tiče, uređaji iz Android One programa dobivaju sigurnosne nadogradnje tijekom tri godine.

Uređaj je opremljen baterijom kapaciteta 3.500 mAh koja podržava tehnologiju brzog punjenja (15W). U paketu s uređajem Motorola isporučuje i TurboPower punjač kako bi se tehnologija brzog punjenja mogla koristiti odmah out-of-box, bez dodatnih ulaganja u posebne punjače.

Motorola One Vision bit će dobavljiva u samo dvije boje – Blue i Bronze sapphire. U oba slučaja cijena će biti ista – 300 eura. Dijelu kupaca, (onim najbržim), Motorola će pri kupnji besplatno priložiti i Verve slušalice čija je cijena 130 eura.