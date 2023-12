OnePlus 12 stiže sa Snapdragonom 8 Gen 3 i baterijom kapaciteta 5.400 mAh

SPECIFIKACIJE Ekran 6,82" AMOLED LTPO (1.440 x 3.168, ~510 PPI), do 120 Hz Čip Snapdragon 8 Gen 3 (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB - 12, 16 GB / 256 GB, 512 GB - 24 GB / 1 TB Stražnje kamere 50 MP (f/1.7, multi-dircetional PDAF, OIS) + 64 MP telefoto (f/2.6, PDAF, 3X optički zum, OIS)

+ 48 MP ultraširoka (f/2.2, 114˚, AF) Prednja kamera 32 MP (f/2.4) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 Baterija 5.400 mAh / 100 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163.3 x 75.8 x 9.2 mm / 220 g Operacijski sustav Android 14 Datum predstavljanja 5. prosinca 2023. (Kina)

OnePlus je ovih dana proslavio svoju 10. godišnjicu postojanja te je povodom toga predstavio svoj novi flagship mobitel, OnePlus 12. Kao što se i očekivalo, radi se o trenutno najnaprednijem mobitelu, barem kada se gledaju sirove specifikacije koje, među ostalom, uključuju nedavno predstavljeni Snapdragon 8 Gen 3.

No, počnimo prvo sa zaslonom. OnePlus 12 može se pohvaliti zakrivljenim 6,82-inčnim LTPO AMOLED zaslonom rezolucije 1.440 x 3.168, čija frekvencija osvježavanja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o tome koja se vrsta sadržaja prikazuje. Da je riječ o naprednom BOE-ovom zaslonu, dokazuje činjenica da daje deklariranu vršnu svjetlinu do 4.500 nita za HDR sadržaj ili 1.600 nita pri normalnoj upotrebi. Tu je i značajka PWM dimminga od 2.160 Hz, kao i vodeći u klasi filtar plave svjetlosti.

OnePlus 12 Foto: OnePlus

Mobitel je, kao što smo već spomenuli, pogonjen Qualcommovim najjačim SoC-om do sada, Snapdragonom 8 Gen 3. SoC je napravljen na 4-nanometarskom proizvodnom procesu s fokusom na AI, igranje videoigara, audio i poboljšanja kod kamere. U odnosu na svoga prethodnika, trebao bi biti brži za 30 posto te efikasniji za 20. U slučaju OnePlusa 12, uparen je s do 24 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Nadalje, OnePlus 12 na stražnjoj strani ima prepoznatljivi sustav kamera okruglog oblika. Potpisuje ga Hasselblad te ga predvodi 50-megapikselni Sonyjev Lytia 808 senzor s OIS-om, isti onakav kakav ima i sklopivi OnePlus Open. Uz njega se našao 70-milimetarski 3X telefoto senzor od 64 MP, kao i 48-megapikselni ultraširoki IMX581 senzor. U maloj rupici u zaslonu, nalazi se prednja kamera od 32 MP, idealna za potrebe video poziva.

OnePlus 12 Foto: OnePlus

Što se tiče baterije, istaknut ćemo da OnePlus 12 ima najveću bateriju viđenu u mobitelu ovog kineskog proizvođača do sada. Riječ je o dual-cell bateriji kapaciteta 5.400 mAh koja dolazi s podrškom za 100-vatno žično, 50-vatno bežično i obrnuto bežično punjenje od 10 W. Prema tome, autonomija bi trebala biti zadovoljavajuća čak i za najzahtjevnije korisnike, pogotovo ako se u obzir uzme da je Snapdragon 8 Gen 3 nešto efikasniji u odnosu na prethodnika.

Sa softverske strane, OnePlus 12 u Kini ima ColorOS 14.0 temeljen na Androidu 14, dok će verzija za globalno tržište najvjerojatnije dobiti sučelje OxygenOS 14. Mobitel podržava Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a od ostalih značajki ima IR blaster, USB Type-C 3.2 priključak za brz prijenos podataka i IP65 certifikat otpornosti na prašinu i vodu.