Oppo Find X2 Pro na Geekbenchu

Oppo trenutno radi na nasljedniku Find X telefona iz prošle godine. Ovogodišnji model stići će pod nazivom Find X2 Pro. Navedeni telefon trebao je biti službeno predstavljen krajem ovog mjeseca na MWC 2020 konferenciji u Barceloni. No, kako je konferencija otkazana iz zdravstveno-političkih razloga telefon će najvjerojatnije kasniti.

No to nije spriječilo njegovog proizvođača da izvrši potrebna testiranja kako bi provjerio njegove performanse. To je učinio kao i mnogi drugi proizvođači preko popularnog benchmarka - Geekbench. Oppo Find X2 Pro zabilježen je pod oznakom OPPO CPH2025.

Testiranje je odrađeno 13. veljače u jutarnjim satima. Geekbench je otkrio/potvrdio kako će Find X2 biti pogonjen od strane Snapdragon 865 čipa te kako će imati oveću količinu radne memorije, čak 12 GB čime može stati rame uz rame s pojedinim telefonima iz serije Galaxy S20.

U Single-Core testovima Find X2 Pro osvojio je 913 bodova, a u Multi-Core testovima 3.308 bodova što je trenutno najveći broj bodova dodijeljen nekom telefonu od strane Geekbencha 5. Budući je Oppo dobio dodatnog vremena, možda se navedene brojke u konačnici i povećaju, ako Oppo odluči dodatno ispolirati softver.

Detaljnije informacije o odrađenim testovima i postignutim rezultatima dostupne su u prilogu i na stranicama Geekbencha. Inače, Find X2 Pro imat će 120 Hz 2K zaslon, osvjetljenje od 1.200 nita i 100% podršku za DCI-P3 spektar. Očekuje se i 48 MP kamera kao i 65W tehnologija brzog punjenja baterije.