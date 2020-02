U San Franciscu predstavljeni Samsung Galaxy S20 i Galaxy Z Flip

Na prvom mjestu se ističe i naglašava kako svaki uređaj u Galaxy S20 seriji - Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra - dolazi opremljen najnovijom 5G tehnologijom. Također treba naglasiti kako je nova serija dobila i novu memoriju – LPDDR5 koja je prema navodima proizvođača 30% brža u odnosu na LPDDR4 memoriju iz prošlogodišnje serije.

Još jednom se pokazalo da leakeri imaju dobre i pouzdane izvore informacija. Dizajn predstavljenih uređaja dobro je poznat od ranije i po tom pitanju nije bilo iznenađenja. Modeli za europsko tržište tradicionalno se temelje na Exynos čipu, a oni za američko i druga tržišta na Snapdragon čipu.

Galaxy S20 serija temelji se tako na Exynos 990 i Snapdragon 865 čipovima koji su u ovom trenutku vrh ponude oba proizvođača – Samsunga i Qualcomma. Galaxy S20 i Galaxy S20 Plus dolaze u konfiguracijama s 8 GB i 12 GB RAM-a, a Galaxy S20 Ultra sa 12 GB i 16 GB RAM-a. Osnovni podatkovni prostor za sva tri modela je 128 GB dok će se Galaxy S20 Plus i Galaxy S20 Ultra moći nabaviti i u konfiguraciji s 512 GB interne memorije. Sva tri uređaja imaju mogućnost proširenja podatkovnog prostora preko memorijskih kartica za do dodatnog 1 TB.

Cijela Galaxy S20 serija dobila je nove Quad HD+ Dynamic AMOLED zaslone sa 120 Hz osvježavanjem i HDR10+ certifikatom. Standardna razlučivost zaslona je 2.400 x 1.080 točaka, a maksimalna 3.200 x 1.440 točaka. Unutar svakog zaslona integriran je čitač otisaka prstiju odziva 240 Hz. Dijagonale zaslona su za sva tri modela različite. Galaxy S20 tako ima zaslon od 6,2“, Galaxy S20 Plus od 6,7“ i Galaxy S20 Ultra od 6,9“.

Što se kamera tiče Samsung je Galaxy S20 odlučio opremiti s tri, a Galaxy S20 Plus i Galaxy S20 Ultra s po četiri kamere na stražnjoj strani. S prednje strane svi modeli su dobili po jednu selfie kameru. Glavna kamera na Galaxy S20 modeli ima razlučivost od 12 MP, DualPixel i otvor blende od f/1.8 i optičku stabilizaciju slike. Razlučivost ostale dvije je 12 MP (ultraširoka) i 64 MP (telefoto). Ultraširoka kamera ima otvor blende od f/2.2, nema optičku stabilizaciju slike, ali zato podržava autofokus i Super Steady video. Telefoto kamera odlikuje se otvorom blende od f/2.0, optičkom stabilizacijom slike, hibridnim optičkim zumom od 3X te digitalnim, takozvanim Super Resolution zumom od 30X. Galaxy S20 Plus ima identične kamere kao i Galaxy S20, ali uz dodatak senzora dubine.

Galaxy S20 Ultra opremljen je s najmoćnijim setom kamera. Ima ih četiri, a razlučivost im je 108 MP (glavna), 12 MP (ultraširoka), 48 MP (telefoto) dok je četvrta senzor dubine. Glavna kamera ima otvor blende od f/1.8, opričku stabilizaciju slike i nano-binning tehnologiju koja spaja devet piksela u jedan što u konačnici rezultira visokim detaljima na fotografiji. Ultraširoki senzor je preuzet s Galaxy S20 i Plus modela dok telefoto senzor uz otvor blende od f/3.5 ima i optičku stabilizaciju slike. Zahvaljujući velikom otvorom blende Galaxy S20 Ultra ima mogućnost zumiranja do 100X, i ovdje je riječ o Super Resolution zumu, dakle digitalnom.

Kada je u pitanju selfie kamera, Galaxy S20 i Galaxy S20 Plus imaju kamere od 10 MP, a Galaxy S20 Ultra kameru od 40 MP. U oba slučaja otvor blende je f/2.2. Cijela Galaxy S20 serija podržava snimanje videozapisa u razlučivosti 8K i pri 30 fps. naravno, podržano je i snimanje u 4K razlučivosti, ali uz povećani fps od 120 sličica u sekundi.

Snažan hardver zahtjeva i prikladne baterije koje će moći izdržati cjelodnevni rad na uređajima. Galaxy S20 je stoga dobio bateriju od 4.000 mAh, Galaxy S20 Plus od 4.500 mAh, a galaxy S20 Ultra od 5.000 mAh. Svaki uređaj podržava brzo punjenje baterija – 25 W za Galaxy S20 i Plus te 45 W za Galaxy S20 Ultra. Samsung je u odnosu na prošlu seriju poboljšao i tehnologije za bežično punjenje baterija pa serija Galaxy S20 dolazi sa Fast Wireless Charging 2.0 i Wireless PowerShare tehnologijama.

Uređaji iz serije Galaxy S20 bit će službeno dostupni od 13. ožujka 2020. godine. Prednarudžbe u Hrvatskoj za Galaxy S20 seriju počinju 11. veljače u 21:00 sat, dok službena prodaja počinje 13. ožujka 2020. Cijene počinju od 6.999 HRK za Galaxy S20, 7.799 HRK za Galaxy S20+ i 10.499 HRK za Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Z Flip

Kao novo lice budućnosti predstavljen je Galaxy Z Flip – preklopni telefon sa savitljivim zaslonom, čime je Samsung jasno dao do znanja kako vidi budućnost mobilnih telefona. Inače ovo je prvi Samsungov telefon sa staklenim preklopnim zaslonom koji će prema navodima proizvođača kupcima omogućiti potpuno novo korisničko iskustvo.

Galaxy Z Flip opremljen je s dva zaslona - 6,7“ Dynamic AMOLED zaslonom razlučivosti 2.636 x 1.080 točaka te dodatnim, 1,1“ Super AMOLED zaslonom razlučivosti 300 x 112 točaka. Infinity Flex zaslon izrađen je od specijalnog UTG stakla (Ultra Thin Glass). Poučen iskustvom sa šarkom na Galaxy Foldu, Samsung je za Galaxy Z Flip razvio novu, nevidljivu, šarku koja zahvaljujući dualnom CAM mehanizmu svako otvaranje i zatvaranje čini stabilnim i jednostavnim, a ujedno omogućava držanje telefona otvorenim pod različitim kutovima.

Temelji se na Snapdragon 855+ čipu, ima 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Zbog specifičnog dizajna nema mogućnost naknadnog proširenja podatkovnog prostora. Također nema ni podrške za 5G. Samsung je ovaj telefon opremio s ukupno tri kamere – dvije su na stražnjoj strani uređaja, a jedna na prednjoj. Stražnje kamere imaju razlučivost od 12 MP, otvore blende od f/1.8 i f/2.2, a širokokutna ima i podršku za optičku stabilizaciju slike i digitalni zum do 8X. Selfie kamera ima razlučivost od 10 MP i otvor blende od f/2.4.

Uređaj je opremljen s dvije baterije ukupnog kapaciteta 3.300 mAh. Galaxy Z Flip također podržava brzo punjenje baterija, žično i bežično. Dimenzije uređaja u rasklopljenom stanju su 73,6 x 167,3 x 7,2 milimetara, a u sklopljenom 73,6 x 87,4 x 17,3 milimetara. U oba stanja masa mu je 183 grama. Najavljena cijena za europsko tržište je 1.500 eura. Kada bi mogao i po kojoj cijeni biti dostupan u Hrvatskoj za sada nije poznato.