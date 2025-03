Poco F7 Ultra stiže sa Snapdragon 8 Eliteom i 'opasno' konkurira cijenom

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67" AMOLED (1440 x 3200 piksela, omjer 20:9, ~526 PPI), 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, vršna svjetlina 3.200 nita Čip Snapdragon 8 Elite (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 16 GB RAM / 512 GB interne memorije (UFS 4.1) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.6, 24mm (širokokutna), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS

- 50 MP, f/2.0, 60mm (telefoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10 cm - ∞), OIS, 2,5x optički zum

- 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultraširoka) Prednja kamera 32 MP (HDR) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Bluetooth 6.0, NFC Baterija 5.300 mAh, podrška za 120 W žično punjenje (100% za 34 min) i 50 W bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 160,3 x 75 x 8,4 mm / 212 g Operacijski sustav Android 15, HyperOS 2 Datum predstavljanja 27. ožujka 2025.

Poco je po prvi puta predstavio „Ultra“ mobitel koji će zasigurno zabrinuti proizvođače čiji flagshipi koštaju preko 1.000 eura. Riječ je, naime, o modelu zvanom Poco F7 Ultra koji na tržište dolazi s Qualcommovim najjačim SoC-om za mobitele, Snapdragon 8 Eliteom koji u usporedbi sa Snapdragonom 8 Gen 3 donosi za 45 posto brži CPU i za 40 posto jači GPU.

Svakako treba istaknuti i da je Poco F7 Ultra prvi mobitel brenda koji ima dedicirani grafički čip, VisionBoost D7. Kako navode iz Poca, taj 12-nanometarski čip omogućuje povećanje rezolucije, generiranje FPS-a i značajku Game HDR. Posebno je zanimljivo i to što ne radi samo u igrama, već i na YouTubeu i Netflixu.

Ipak, u igrama se najviše vidi njegova moć pa tako interni testovi Poca pokazuju da Snapdragon 8 Elite i VisionBoost D7 zajedno mogu pokretati Genshin Impact u 2K rezoluciji pri 120 FPS-a, navodno bez pada performansi čak i nakon sat vremena igranje. U tome svakako pripomaže i tehnologija LiquidCool 4.0, odnosno sustav s dvostrukim kanalom i velikom cijevi za hlađenje koji obećava snižavanje temperature SoC-a za 3°C.

No, tu nije kraj prilagođenim čipovima. Poco F7 Ultra ima i Surge G1 koji upravlja baterijom od 5.300 mAh, dok se Surge P3 brine za punjenje. Oba čipa produžuju vijek trajanje baterije pa tako iz Poca tvrde da će imati barem 80 posto originalnog kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja, što je poprilično impresivno. Baterija inače podržava 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje, na što smo već navikli kod kineskih proizvođača.

Što se tiče kamere, može se reći da Poco F7 Ultra ima najnapredniju kameru do sada od svih Pocovih mobitela. Sustav predvodi glavna kamera s 50-megapikselnim Light Fusion 800 senzorom. Radi se o kameri koja može simulirati različite žarišne duljine poput 35 mm i 48 mm, a ima i OIS. Tu je i 50-megapikselni telefoto senzor s „lebdećom“ lećom koja nudi 2,5x optički te 5x digitalni zum, također s OIS-om. Cijeli sustav zaokružuje 32-megapikselna ultraširoka i 32-megapikselna prednja kamera.

Poco F7 Ultra dolazi sa 6,67-inčnim OLED zaslonom od 120 Hz, rezolucije 1.440 x 3.200, uz podršku za 12-bitne boje. Zaslon dostiže svjetlinu od 1.800 nita, a može skočiti i do visokih 3.200 nita kada je to najpotrebnije. Tu je i visokofrekventno PWM zatamnjenje od 3.840 Hz koje omogućuje 16.000 razina osvjetljenja, odziv od 480 Hz koji za vrijeme igranja može narasti do 2.560 Hz te nova zaštita od puknuća i ogrebotina zvana Poco Shield Glass. Ne treba zaboraviti ni IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Od ostalih značajki, napominjemo ultrazvučni čitač otiska prsta ispod zaslona, NFC, infracrveni senzor, GPS s dvostrukom frekvencijom te stereo zvučnike. Mobitel se može kupiti u žutoj i crnoj boji u konfiguraciji od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije ili pak 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu. Početni model koštat će 749 eura, dok će najjača verzija biti 799 eura.