Pogledajte kako izgleda unutrašnjost Honorovog novog sklopivog mobitela

Zack Nelson, poznatiji na YouTubeu kao JerryRigEverything, rastavio je u videozapisu Honorov novi sklopivi mobitel, Magic Vs, i pokazao kako izgleda njegova unutrašnjost

Na tržištu sklopivih mobitela, glavnu riječ i dalje drži Samsung sa svojim Flip i Fold modelima. Međutim, u Kini je u studenom prošle godine predstavljen mobitel, koji bi mogao pošteno „zapapriti“ Samsungu. Riječ je o Honorovom Magic Vs modelu, kojeg se dočepao youtuber Zack Nelson (JerryRigEverything) i pružio javnosti pogled u njegovu unutrašnjost.

Nelson je odmah na početku videozapisa pohvalio kako Magic Vs, za razliku od konkurenata, ima šarku napravljenu od samo četiri potporna dijela bez zupčanika, zadržavajući pritom izdržljivost i čvrstoću.

Iako je zaslon savitljiv te je u potpunosti ravan kada ga se otklopi, Nelson ističe da je poprilično kut, jer ga podupiru tanke tranke od titana. Njihov položaj sprječava deformaciju, pa nabor zaslona nije toliko izražen. Honor, inače, tvrdi da se Magic Vs može sklopiti i rasklopiti oko 400.000 puta, odnosno dvostruko više od Galaxy Z Folda 4.

Iz Nelsonovog je videa također vidljivo da su metalne komponente „ulivene“ u plastiku, što dodatno daje na čvrstoći mobitela. Pohvalno je i što se ljepilo za zaslon lako odvaja, kao i ljepilo koje drži bateriju. Servisiranje bi, stoga, trebalo biti olakšano.

Podsjetimo, Honor Magic Vs ima 7,9-inčni OLED unutarnji zaslon, dok s vanjske strane ima nešto manji, 6,45-inčni OLED zaslon. Pogoni ga prošlogodišnji Snapdragon 8+ Gen 1 uparen s do 16 GB RAM-a te do 512 GB interne memorije. Na leđima „nosi“ 54-megapikselni Sony IMX800 senzor, ultraširoki od 50 MP te 8-megapikselni telefoto s 3x optičkim zumom.

Valja istaknuti i bateriju kapaciteta 5.000 mAh, koja zahvaljujući 66-vatnom punjenju, dolazi do „stotke“ za 46 minuta. Honor će dovesti Magic Vs na globalno tržište 27. veljače na MWC 2023 sajmu u Barceloni, a više detalja moguće je saznati u našem tekstu na sljedećoj poveznici.