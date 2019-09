Poznati detalji o Motorola One Zoom smartphoneu

Prema najnovijim informacijama Motorola One Zoom će sadržavati četverostruku stražnju kameru, Snapdragon 675 čip i Super AMOLED zaslon uz cijenu od 399 eura

Pametni telefon Motorola One Zoom već je nekoliko puta bio predmetom raznih glasina, a sada zahvaljujući stranici WinFuture stižu i najnovije informacije koje otkrivaju velik broj njegovih značajki.

One Zoom će se bazirati na Qualcommovom Snapdragon 675 čipu, 6,4-inčnom FHD+ Super AMOLED zaslonu u 19:9 formatu s integriranim senzorom otisaka prstiju. Što se tiče fotografske komponente s prednje se strane nalazi 25-megapikselna selfie kamera s otvorom blende f/2.0 u waterdrop notchu.

Sa stražnje strane nalazit će se četverostruka kamera s Dual OIS-om, koja se temelji na glavnom 48-megapikselnom senzoru koji je u stanju snimati 4K video sadržaj pri 30 sličica u sekundi. Uz glavni senzor tu je i 16-megapikselni ultraširoki senzor te 8-megapikselna telephoto kamera s 3x optičkim i 5x hibridnim zumiranjem. Četvrti modul je kamera koja daje dubinu fotografijama.

Tu je i 4 GB RAM-a, 128 GB interne memorije, baterija od 4000 mAh s brzim punjenjem od 18 W, kao i operativni sustav Android Pie. Navodno je u planu i inačica s podrškom za Android One platformu koja će se zvati One Pro. Obična One Zoom inačica u prodaju stiže s cijenom od 399 eura.