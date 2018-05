Predstavljen HTC-ov flagship U12+

HTC je predstavio svoj najnoviji flagship mobitel. Riječ je o modelu kratkog i ne odveć zvučnog imena, U12+.

Ovogodišnji flagship temelji se na Snapdragonu 845, ima dvije pozadinske kamere i 6-inčni Super LCD zaslon koji donosi podršku za HDR10 i DCI-P3 spektar boja. Zaslon je u modernom omjeru od 18:9. HTC je mudro pričekao da većina proizvođača izda uređaje sa urezanim zaslonima, pa je on da bi bio drugačiji i zanimljiviji učinio suprotno – U12+ nema notch. Rezolucija zaslona je 2.280 x 1.440 točaka, a gustoća 537 ppi-a.

HTC U12+ dobio je sa svake strane kućišta po dvije kamere – sa stražnje strane smještene su kamere od 12 MP (UltraPixel) i 16 MP, a s prednje strane selfie kamere od 8 MP. Glavna kamera podržava optički zum do 2X, OIS (optička stabilizacija slike), faznu detekciju i laserski autofokus. Snimanje videozapisa ide do 4K (@60 fps). U slučaju odabira FHD kvalitete videozapisa broj sličica u sekundi se podiže do maksimalnih 240 fps.

Što se radne i podatkovne memorije tiče, U12+ ne odskače u odnosu na druge flagshipe. HTC je ugradio 6 GB RAM-a te ovisno o modelu 64 GB ili 128 GB interne memorije. Za korisnike koji će svoj U12+ koristiti najviše za snimanje i fotografiranje pri maksimalnim rezolucijama tu je i podrška za memorijske kartice (microSD) s kojima je moguće naknadno proširiti podatkovni prostor.

Odluku da U12+ bude opremljen baterijom manjeg kapaciteta (3.500 mAh) nego njegov prethodnik (3.930 mAh), HTC kompenzira ugradnjom podrške za bežično punjenje baterije (Qi). Kako mobitel pogoni Android 8.0, Oreo, prisutna je i podrška za otključavanje mobitela putem Face Unlock značajke, odnosno licem. Za one, koji traže nešto više sigurnosti tu je (sa stražnje strane) standardni skener otiska prsta.

Jednom, kada Android P bude spreman, stići će i na HTC U12+. I ovog puta je moguće telefonom upravljati pritiskanjem kućišta, pomoću Edge Sense squeeze gesti. Kućište je otporno na vodu i prašinu (IP68). Postoji i izvedba gdje je stražnja strana kućišta prekrivena prozirnim, plavkastim Gorilla Glass 5 staklom.

Dimenzije uređaja su 156,6 x 73,9 x 8,7 milimetara, težina je 188 grama. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.

HTC U12+ dostupan je za prednarudžbu na području Europe po cijenama od 799 i 849 eura koliko stoje 64 i 128-gigabajtni modeli. Kod nas je za sada moguće samo prednaručiti 64 GB inačicu. Prve isporuke najavljene su za krajem lipnja 2018. godine.