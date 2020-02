Predstavljen LG V60 ThinQ 5G

LG je predstavio novog člana obitelji V ThinQ – telefon V60 ThinQ koji se od ostatka ponude izdvaja po tome što prema potrebi ima i do tri zaslona. Dva zaslona su jednakih dimenzija (6,8“) i bitnije – fizički su odvojeni pa tijekom preklapanja uređaja neće doći do oštećenja kao što je to slučaj na telefonima sa savitljivim zaslonima.

Dodatni zasloni se dobivaju preko Dual Screen kućišta koji se može smatrati i svojevrsnom zaštitnom futrolom za telefon, jer ima šarku od 360 stupnjeva. Napomenimo, kako ovogodišnja izvedba futrole nema vlastitu bateriju, već energiju crpi iz baterije telefona s kojim se spaja preko USB-C porta. Dijagonala oba „glavna“ zaslona je 6,8“, paneli su im P-OLED razlučivosti FHD+ (2.460 x 1.080) i omjera 20.5:9. Treći zaslon je pomoćni, dijagonala mu je 2,1“, nalazi se na prednjoj strani Dual Screen kućišta i služi za prikaz osnovnih informacija. Kako je vidljivo na fotografijama na zaslonu se nalazi i urez u obliku kapljice vode unutar kojeg je smještena selfie kamera. Unutar zaslona nalazi se i čitač otisaka prstiju.

Kad već spominjemo kameru navedimo kako ih V60 ThinQ ima ukupno četiri – tri sa stražnje te jednu s prednje strane. Glavna kamera ima razlučivost od 64 MP, otvor blende od f/1.8 i kut snimanja od 78 stupnjeva. Druga kamera je širokokutna, razlučivost joj je 13 MP, otvor blende f/1.9, a kut snimanja 117 stupnjeva. Treća je Z kamera, tj. senzor dubine.

Prednja kamera koja će služiti za selfije i video pozive ima razlučivost od 10 MP, otvor blende od f/1.9 te kut snimanja od 72,5 stupnjeva. Inače ovo je prvi LG-jev telefon koji može snimati video u razlučivosti 8K.

LG V60 ThinQ podržava Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth (5.1), NFC te za 2020. godinu najbitniju 5G mrežu. Potonje može zahvaliti tomu što se temelji na Snapdragonu 865 te što ima Snapdragon X55 5G modem. Telefon ima 8 GB RAM-a te ovisno o modelu 128 ili 256 GB podatkovnog prostora. Podržava memorijske kartice (microSD) do kapaciteta 2 TB.

Spomenimo i podršku za 32-bitni Hi-Fi Quad DAC, LG 3D Sound Engine, HDR10+ te AI CAM. Ima stereo zvučnike i četiri mikrofona. LG je telefon opremio s baterijom kapaciteta 5.000 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja Qualcomm Quick Charge 4+. Kućište telefona otporno je na vodu i prašinu prema standardu IP68, a na udarce i ostale nedaće prema standardu MIL-STD 810G.

Dimenzije uređaja su 169,3 x 77,6 x 8,9 milimetara, a masa 214 grama. Dimenzije Dual Screen kućišta su 175,9 x 86 x 14,9 milimetara, a masa 134 grama. U kombinaciji masa telefona iznosi pozamašnih 348 grama.

LG V60 ThinQ u prodaji će se naći tijekom idućeg mjeseca po za sada nepoznatoj cijeni.