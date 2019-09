Predstavljen Xiaomi Mi 9 Pro - novi SoC, 5G podrška i brže punjenje

Xiaomi je jutros održao event na kojem je predstavio nove pametne telefone. Jedan od njih je i Mi 9 Pro koji predstavlja nadogradnju na model Mi 9. Pro znaku nije dobio slučajno, već zbog dodatnih poboljšanja u odnosu na postojeći model. Za početak tu je podrška za 5G mreže koje će uskoro postati sve raširenije u svijetu.

No, Xiaomi tu nije stao, novi model dobio je i novi SoC, više RAM-a i više prostora za pohranu podataka. Također je povećan i kapacitet baterije, a vrijeme njezinog punjena dodatno smanjeno zbog novije, brže tehnologije punjenja. Mi 9 Pro dobio je Qualcommov Snapdragon 855+ čip, do 12 GB RAM-a i do 512 GB podatkovnog prostora. Kapacitet baterije sada iznosi 4.000 mAh, a vrijeme punjenja do 69 minuta, ovisno o punjaču. Naime, Mi 9 Pro podržava bežično i žično punjenje. Bežičnim putem preko 30W postolja bateriji do 100% napunjenosti treba 69 minuta, a žičnim putem preko 45-vatnog punjača 48 minuta.

Mi 9 Pro podržava i reverzibilno punjenje, što znači kako energijom vlastite baterije može puniti druge uređaje. To je ujedno i najsporije punjenje, 10-vatno, no kako je isto zamišljeno za punjenje bežičnih slušalica i sličnih uređaja, to ne bi trebao biti problem. Kad smo kod punjača napomenimo kako će kupci uz Mi 9 Pro u pakiranju dobiti 45-vatni punjač. Xiaomi je poradio i na zvuku, isti je poboljšan ugradnjom novog, većeg zvučnika.

Ostatak telefona nije bilo potrebe mijenjati, pa tako i Mi 9 Pro ima isti 6,39“ OLED zaslon kao i Mi 9, te istu konfiguraciju kamera. Podsjetimo, sa stražnje strane nalaze se senzori od 48, 16 i 12 MP, a s prednje senzor od 20 MP.

Početna cijena Mi 9 Pro bit će oko 470 eura, a najviša oko 550 eura. Xiaomi je pripremio četiri modela - 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB, ali samo dvije boje – Dream White i Titanium Black. Mi 9 Pro (5G) na kinesko tržište stiže 31. listopada, a 4G model je već dostupan za prednarudžbu.