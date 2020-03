Predstavljena Motorola Moto G8

Motorola je krajem prošle godine predstavila novu Moto G8 seriju pametnih telefona. Iako je plan bio da seriju čine tri modela, stigla su bila samo dva – Moto G8 Play i Moto G8 Plus. Sada par mjeseci kasnije, stigao je i treći model, takozvani standardni Moto G8.

I dok se Play inačica telefona temelji na Mediatekovom SoC-u, standardni Moto G8 dobio je isti SoC kao i Moto G8 Plus – Snapdragon 665. Što se memorijske konfiguracije tiče, Moto G8 dolazi u samo jednoj – sa 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Radnu memoriju nije moguće naknadno proširivati, no podatkovnu jest, i to do 512 GB uz pomoć memorijskih kartica (microSD).

Motorola Moto G8 ima 6,4“ zaslon razlučivosti 1.560 x 720 točaka. Zaslon u gornjem lijevom kutu ima punch-hole unutar kojeg se nalazi selfie kamera razlučivosti 8 MP (f/2.0). Kad smo kod kamera napomenimo da iako se na prvu čini kako Moto G8 na stražnjoj strani kućišta ima četiri kamere, zapravo ih je samo tri, „četvrta“ je laserski auto fokus. Razlučivost glavne kamere je 16 MP (f/1.7), ultra široke 8 MP, a makro kamere 2 MP. Glavna kamera ima mogućnost snimanja videozapisa u razlučivosti 4K pri 30 fps.

Uređaj se potrebnom energijom za rad napaja iz baterije kapaciteta 4.000 mAh. Tehnologija punjenja kod ovog modela nije nešto naročito, tek 10-vatna. No proizvođač navodi kako s jednim punjenjem baterija može ponuditi (ovisno o načinju korištenja) i do 40 sati rada.

Iako Motorola Moto G8 ima moderni USB-C port, proizvođač je ostavio i stari, analogni 3,5-milimetarski audio port. Sa softverske strane nalazi se Android 10. Motorola je dodala i softver naziva Gametime čija je zadaća zadržavanje bilo kakvih obavijesti kako bi korisnik mogao u gamingu uživati bez prekida.

Telefon je predstavljen u Brazilu te će se na tom tržištu i najprije pojaviti u trgovinama. Cijena će mu biti oko 280 USD. Par tjedna kasnije stići će i na druga tržišta, uključujući i Europsko.