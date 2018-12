Ruski Yandex predstavio svoj prvi mobitel - Yandex.Phone

Yandex je ruska tvrtka koju bi lako mogli usporediti s američkim Googleom. naime, obje tvrtke imaju dosta različitih servisa u svojoj ponudi, mail, internetski preglednik, mape, glazbu, vijesti, video, cloud, trgovinu aplikacijama, tražilicu, i mnoge druge, uključujući i vlastite virtualne asistente – Assistant (Google) i Alisa (Yandex).

Kako Google u svojoj ponudi ima i vlastite mobitele (prvo Nexus, a sada Pixel) i Yandex se odlučio na izradu vlastitog mobitela. Yandex nije previše razbijao glavu o nazivu mobitela već ke po običaju ispred kategorije uređaja dodao naziv Yandex čime je rođen – Yandex.Phone.

Ovo je njihov prvi mobitel i teško da će se naći u prodaji izvan ruskog tržišta. Što se tiče specifikacija one su u rangu jeftinijih europskih modela. Yandex.Phone tako ima IPS zaslon dijagonale 5,65 inča i razlučivosti 2.160 x 1.080 točaka. Čini se kako Rusi nisu ljubitelji notcha jer je dotični must have feature 2018. izostao.

Temelji se na Snapdragonu 630, ima 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Baterija je kapaciteta 3.050 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjena Quick Charge 3.0, a prema navodima proizvođača s jednim punjenjem može izdržati do 24 dana u stanju pripravnosti. Ako mobitel ipak odlučite koristiti za razgovore možete računati na do 20 sati razgovora preko 3G mreže ili na 10 sati korištenja Interneta.

Ljubitelji glazbe u pokretu najviše će profitirati – Yandex navodi kako s jednim punjenjem baterije Yandex.Phone može reproducirati glazbu u trajanju do 90 sati. Kad smo kod glazbe spomenimo kako ovaj mobitel ima 3,5-milimetarski audio port, unatoč tome što je prisutan i USB-C port.

Kao i većima mobitela koji su predstavljeni ove godine tako i Yandex.Phone ima dvije stražnje (16 MP i 5 MP) te jednu prednju kameru (5 MP). Dodatak kojeg nemaju svi mobiteli, ali Yandeksov ima je bljeskalica s obje strane kućišta kako bi standardne i selfie fotografije bilo što bolje kvalitete i prilikom snimanja u uvjetima slabijeg osvjetljenja (noću npr.).

Okvir kućišta je od aluminija, a prednja i stražnja strana kućišta od stakla (Gorilla Glass 3). Zahvaljujući IP54 certifikatu Yandex.Phone je i umjereno otporan na vodu i prašinu.

Od tehnologija podržani su Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (4.1), NFC, GPS i GLONASS. za povećanu sigurnost tu je klasični skener otiska prsta kojeg su smjestili sa stražnje strane kućišta. Dimenzije uređaja su 150,1 x 72,5 x 8,28 milimetara, a težina 163 grama.

Softversku stranu uređaja čini Android 8.1 koji je nadograđen s Yandex launcherom i drugim tvrtkinim servisima. Shodni tomu, Yandex.Phone ima i vlastitog virtualnog asistenta – Alisu. Prodaja na ruskom tržištu kreće od 6. prosinca po cijeni od 17.990 rubalja (oko 270 USD).